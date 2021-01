Ikareum Anklam: Bund und Land fördern Innenausbau

Anklam

Mit guten Nachrichten startet das Jahr für die Stadt Anklam und für das Ikareum. Mit 2,84 Millionen Euro fördern Bund und Land beim Innenausbau den Einbau der Emporen. Das sei ein weiterer wichtiger Zwischenschritt in der Realisierung des Gesamtprojektes, heißt es aus Schwerin. Darüber freuen sich Bundestagsabgeordneter Philipp Amthor ( CDU), Vorpommern-Staatssekretär Patrick Dahlemann ( SPD) und Bürgermeister Michael Galander (parteilos).

1,58 Millionen Euro kommen dabei vom Bund. „Zur Unterstützung des Projekts hatte ich die Kulturstaatsministerin nach Anklam eingeladen und bin froh, dass ich sie gemeinsam mit den regionalen Vertretern von der bundesweiten Bedeutung der vorpommerschen Pläne überzeugen konnte“, sagt Amthor. Dahlemann betont die Kontinuität bei der Umsetzung. „Diese nächste Etappe für das Ikareum ist eine echte Wertschätzung für alle Akteure vor Ort.“

Anklams Bürgermeister Michael Galander findet, dass das Jahr 2021 für die Stadt nicht besser beginnen könne. „Diese großzügige Förderung hilft uns auch bei weiteren Teilförderungen voranzukommen. Planerisch sind wir so weit, dass wir zügig mit den Bauarbeiten beginnen können.“

Zehn Prozent Eigenanteil der Stadt

Der Projektabschnitt umfasst insgesamt 3,16 Millionen Euro. 1,58 Millionen sind sogenannte INK-Mittel vom Bund (Investitionen für nationale Kultureinrichtungen in Deutschland), die Landesregierung kofinanziert den Antrag mit 1,26 Millionen Euro. Für die Stadt Anklam verbleibt für ihr Ikareum ein zehnprozentiger Eigenanteil von 316 000 Euro.

Das Ikareum entsteht in der Nikolaikirche, verloren gegangene historische Bauteile wie Emporen und Orgel werden wieder aufgenommen und neu interpretiert. Der Aufzug wird sich am Eingang zum Mittelschiff befinden, wo im historischen Kontext der Nikolaikirche die Orgel eingebaut war, und wird so als neues Element das Kirchenschiff auf seiner Westseite als vertikaler Einbau ergänzen.

Ausstellung auf drei Ebenen

Die Dreiteilung des Kirchenraums entspricht thematisch der Gliederung des Museums: Die Nikolaikirche als faszinierendes Beispiel der Backsteingotik wird im nördlichen Seitenschiff sichtbar, indem dieser Gebäudeteil als ‚Gedächtnis der Kirche‘ in der Ausstellung aufgearbeitet wird. Im südlichen Seitenschiff werden die Exponate des ‚ Lilienthal Flight Museums' ausgestellt, während das Mittelschiff gänzlich dem Hauptthema Lilienthals, dem Aufsteigen und Schweben gewidmet sein wird und dieses erlebbar macht.

Die Ausstellung wird auf drei Ebenen im südlichen Seitenschiff stattfinden. Die Plattformen der Ausstellung sind damit eine Reminiszenz an die historischen Emporen der Nikolaikirche.

Von Cornelia Meerkatz