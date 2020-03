Im Freester Ortskern entsteht neues Wohngebiet

Freest

Nach Jahren des Stillstands herrscht auf dem Brachland gegenüber dem Freester Fischereihafen seit Kurzem wieder geschäftiges Treiben. Die in Malchin ansässige Projekt Freest GmbH & Co. KG, der das etwa 14000 Quadratmeter große Areal seit November vorigen Jahres gehört, lässt die Fläche beräumen. Baumstubben, Beton, Bauholz und vor allem jede Menge Unrat werden beseitigt. Wie zu erfahren war, mussten insgesamt bis zu 50 Tonnen Müll abgefahren werden, der sich hier in den zurückliegenden Jahrzehnten angesammelt hatte; davon etwa 15 Tonnen ausgediente Fangnetze.

Auch altes Bauernhaus musste jetzt weichen

Das alte baufällige Bauernhaus inmitten des Terrains musste dem Abrissbagger ebenso weichen, wie die unansehnlichen, maroden Fischerbuden, die längs der Fläche parallel zum Hafenbecken Spalier standen. Im Gegenzug sind in der vergangenen Woche insgesamt 16 neue, mit Lärchenholz verkleidete Unterstände entstanden, die dem Vernehmen nach mit Metalltoren ausgestattet werden sollen. „Diese Bauten, die auf Grund und Boden der Gemeinde Kröslin stehen, werden wir nach ihrer Fertigstellung an die Gemeinde übergeben. Diese kann sie dann vermieten“, sagt Andreas Buß, Geschäftsführer der Projekt Freest GmbH & Co. KG. Mehrere Anmeldungen von Interessenten lägen bereits vor.

Insgesamt 16 neue Unterstände für die Freester Fischer wurden als Ersatz für die maroden Vorgänger in der vergangenen Woche aufgestellt. Quelle: Tom Schröter

Wie Buß auf Anfrage weiter mitteilt, sollen die Aufräumarbeiten in dieser Woche weitergehen. „Wir beseitigen den Schutt, der gleich vor Ort recycelt wird“, so der Geschäftsführer. Entsprechende Technik soll Anfang der Woche vor Ort Einzug halten. Bereits zerkleinert wurde allerlei altes Holz, das unter anderem beim Rückbau der Altbauten angefallen ist. Neben einem Schredder türmt sich ein beeindruckender Holzschnitzel-Berg, der demnächst abgefahren werden soll. Wie zu erfahren war, ist das Material für ein Heizkraftwerk in Malchin bestimmt.

„Wir möchten die Fläche sauber und ordentlich herrichten, damit die diesjährige Urlaubssaison in Freest optisch nicht beeinträchtigt wird“, verkündet Buß. Voraussichtlich im Herbst werde dann mit der kompletten Erschließung des Baugebiets begonnen. Leitungen für sämtliche Medien seien zu verlegen.

Auf dem Gelände hatten die Bauleute rund 50 Tonnen Müll zu beseitigen, der sich dort in den zurückliegenden Jahrzehnten angesammelt hatte. Quelle: Tom Schröter

Wie Andreas Buß überdies informiert, sind auf dem Gesamtareal laut dem Bebauungsplan „Wohnanlage Freest am Fischereihafen“ 22 Bauplätze für Einfamilien- und Doppelhäuser vorgesehen. Die Objekte sollen nicht als Ferienhäuser dienen, sondern ständig bewohnt sein, versichert der Vorhabenträger. Wer die Wohnbauten errichtet, ob dies in Regie der Projekt Freest GmbH & Co. KG oder der späteren Nutzer geschieht, stehe momentan noch nicht fest. „Jetzt“, so erklärt Buß, „sind wir dabei, die Planung für die Erschließung zu organisieren.“

Gemeinde Kröslin lehnte Ferienwohnungen stets ab

Allgemein verspricht man sich von dem Wohngebiet mit Blick zum Hafen eine weitere Verbesserung des Image des kleinen Fischerdörfchens. Das Vorhaben beschäftigt die Gemeinde Kröslin schon seit geraumer Zeit. Zuletzt wollte die Berliner Wiblo Beratungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH, die das Terrain 2016 von Privatleuten erworben hatte, das Wohnbauprojekt auf der Fläche umsetzen. Die Gemeinde hatte darauf bestanden und den Bau von Ferienwohnungen abgelehnt. Für die Erschließung des Geländes waren im Februar/März 2018 Bäume und Sträucher gerodet worden. Mehrere Todesfälle in der Reihe der Eigentümer bedingten den sich anschließenden Stillstand.

Das Altholz wurde im Schredder zerkleinert und soll zum Heizkraftwerk in Malchin gebracht werden. Quelle: Tom Schröter

Laut Informationen aus dem Amt Lubmin ist der Bebauungsplan seit dem 9. Februar 2018 rechtskräftig. Im Zuge des Verfahrens musste die Entwurfsplanung vom jeweiligen Bauträger mehrfach überarbeitet werden. Der Schallschutz war nicht ausreichend beachtet worden. Das Amt Lubmin hatte den Investor daraufhin damit beauflagt, die Wohnhäuser mit Schallschutzfenstern zu versehen und eine Schallschutzmauer zu errichten.

Von Tom Schröter