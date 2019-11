Die Zeit der Fusionsversuche im Greifswalder Speckgürtel ist vorbei

Neuenkirchen

Mehrere Jahre hat das Thema Gemeindefusion von bis zu acht Kommunen des Amtes Landhagen und die schon beschlossene Eingemeindung Wackerows nach Greifswald die Gemüter bewegt. Es gab Bürgerversammlungen mit leidenschaftlichen Debatten und mehrere Bürgerentscheide. Am Ende ist nur die Gemeinde Diedrichshagen Teil Weitenhagens geworden.

2,4 Millionen Euro waren nicht mehr zu bekommen

Auch das letzte Kapitel dieser Geschichte ist vorbei. Eine Fusion der Gemeinden Wackerow und Neuenkirchen ist aktuell kein Thema und muss auch nicht in den politischen Gremien beraten werden. Denn der von den Wackerowern beschlossene Hochzeitstermin am 1. September ist ohne Fusion verstrichen. So fasste Neuenkirchens Bürgermeister Frank Weichbrodt die Entwicklung in diesem Jahr auf der Gemeindevertretersitzung zusammen. Zuvor nahm die Volksvertretung einen Bericht des Landhäger Fachbereichsleiters Frank Medwed zur Kenntnis.

Erst aus der OZ von Wackerower Avancen erfahren

Zur Geschichte: Die Wackerower Gemeindevertretung hatte am 24. April 2019 einen Vertrag zur Fusion mit Neuenkirchen mit Wirkung 1. September beschlossen, heißt es dort. Allerdings sahen diese keinen Anlass, darüber im Gemeinderat abzustimmen. „Wir haben erst in der OZ von dem Beschluss erfahren“, erinnerte Weichbrodt. Es gab dann noch Gespräche der beiden Hauptausschüsse, aber mehr nicht. Der Bürgermeister erinnerte daran, dass die Fristen zur Ausreichung der zwei Millionen Euro zur Entschuldung Wackerowes und der 400 000-Euro-Fusionsprämie zur Kommunalwahl am 26. Mai bereits verstrichen waren.

Nachbar könnte neuen Anlauf wagen

Weichbrodt sieht auch einen Verstoß der Wackerower gegen die geltenden Bestimmungen. „Die Bürger waren vor dem Fusionsbeschluss nicht angehört worden“, sagte er. Inzwischen gibt es auch neue Gemeindevertretungen mit zum Teil stark veränderter Zusammensetzung. „Die Wackerower könnten nun die Aufnahme neuer Gespräche beschließen“, so Weichbrodt.

Bürgerentscheide waren Lehrstück in Sachen Demokratie

Seine Unterstützer und er sind gebrannte Kinder. Zwei Mal scheiterten die Befürworter von Fusionen mit anderen Dörfern in Neuenkirchen bei Bürgerentscheiden. Die bereits erfolgten Beschlüsse der Gemeindevertretung wurden durch das Votum der Bewohner aufgehoben. Die Neigung für einen dritten Versuch war gelinde gesagt gering.

„Die Bürgerentscheide waren ein Lehrstück in Sachen Demokratie“, sagte der Bürgermeister. Er zollte den Initiatoren Respekt und bedauerte zugleich, dass sie nicht für die neue Gemeindevertretung kandidierten.

