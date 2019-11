Im Greifswalder Speckgürtel sorgt Jörg Rabach für Ordnung

Neuenkirchen

Die Greifswalder kennen Jörg Rabach als erfahrenen Streifenbeamten schon. Und die Bürger der neun Gemeinden des Amtes Landhagen sind noch dabei, den 50-jährigen neuen Kontaktbeamten kennenzulernen, nachdem sein Vorgänger in Rente gegangen ist. Schließlich handelt es sich um ein großes Territorium mit vielen kleinen Orten. Insgesamt sind es 208 Quadratkilometer.

Rabach kennt das Amt aber schon recht gut, zwei Jahre war er kommissarisch als Vertreter in Landhagen tätig. „Ich habe mich für die Stelle beworben, weil ich eigenständig sein kann, in gewisserweise mein eigener Herr bin“, erzählt der Polizist.

Dass er heute hier ist, hängt nicht zuletzt mit der Wende zusammen. Rabach arbeitete in der DDR beim Fischkombinat Rostock, fuhr also zur See. „Ich bin den Atlantik rauf und runter gefahren“, erzählt er. Dann wurden Ende 1990 etwa 4000 Kollegen entlassen, wegen der Sozialauswahl zuerst die jüngeren. Rabach wurde arbeitslos. „Ich war mit Freunden in Binz, als ein Streifenwagen vorbeifuhr“, erzählt er. „Mit dem Auto durch die Gegend fahren und dabei Geld verdienen, das konnte ich mir auch vorstellen.“ Er bewarb sich bei der Polizei und wurde genommen, arbeitete bei der Landespolizei in Schwerin. „Die Ausbildung fand damals in Waldeck statt, heute wäre das in Güstrow.“

1996 kam Rabach dann nach Greifswald, wo er auch wohnt. Nach 23 Jahren in der pommerschen Universitätsstadt ist er nun im sogenannten Speckgürtel unterwegs und fühlt sich gut von den Bürgern angenommen. „Die Leute kommen auf mich zu“, erzählt er. Das sei reizvoll, ermögliche es, den eigenen Horizont zu erweitern. Aber es müssten schon noch Berührungsängste mit dem neuen Kontaktbeamten abgebaut werden, schätzt er ein. „Ich fahre Streife, nehme Anzeigen auf, erledige Schriftverkehr“, erzählt er. „Ich komme überall mal hin und kenne auch schon meine besonderen Ecken.“ Nachbarschaftsstreitigkeiten kämen öfter vor. Es ginge häufig um kleine, aber wichtige Dinge, zum Beispiel, wenn ein Lieferant eine Laterne angefahren hat.

„Es ist ein ländliches Gebiet“, schätzt der Polizeihauptmeister ein. „Der Zusammenhalt ist schon größer als in der Stadt. Die Menschen passen aufeinander auf.“

Die Mitarbeiter des Amtes und die Bürgermeister hätten ihn gut angenommen. Rabach hat sich auch schon auf der konstituierenden Sitzung des Amtsausschusses vorgestellt. Als Kontaktbeamter sei er so etwas wie eine Schnittstelle zur Polizei als Institution. Wer möchte kann ihn auch persönlich aufsuchen.

Info: Jeden ersten und dritten Dienstag 15 bis 16.30 Uhr ist der Beamte im Büro der Bürgermeisterin in Weitenhagen, danach von 17 bis 18 Uhr im Amt Landhagen. Jeden zweiten und vierten Dienstag können Interessierte Jörg Rabach zwischen 15 und 16.30 Uhr im Gemeindezentrum Neuenkirchen, Wampener Straße 16, antreffen und dann 17 bis 18 Uhr im Amt Landhagen.

Von Eckhard Oberdörfer