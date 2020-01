Levenhagen

Die Gemeinde Levenhagen braucht einen neuen Bürgermeister. Der im letzten Mai wiedergewählte Steffen Boos tritt ab. „Ich werde am 31. März zurücktreten“, bestätigt er der OZ. Seine Familie und er würden umziehen, und zwar in einen Ort außerhalb der Gemeinde, begründet Boos. Darum könne er nicht ehrenamtlicher Bürgermeister von Levenhagen bleiben. Eine Neuwahl ist erforderlich. Auf der Gemeindevertretersitzung, die am 27. Januar um 19 Uhr im Feuerwehrgerätehaus beginnt, soll der Termin für die Neuwahl festgelegt.

Bei der Wahl im Mai 2019 trat Steffen Boos ( Wählergemeinschaft Gemeinde Levenhagen) gegen Heike Gladrow ( Wählergemeinschaft FFW Levenhagen) an. Sie erhielt 85 Stimmen, Boos 139. Die Wahlbeteiligung betrug 63,2 Prozent. Bürgermeister der nur wenig mehr als 400 Einwohner zählenden Gemeinde Levenhagen ist Boos seit 2015.

