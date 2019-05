Greifswald

Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren: In weniger als drei Wochen findet zum neunten Mal die Europawahl statt. Zusätzlich wird in der Hansestadt am 26. Mai ein neuer Kreistag und eine neue Bürgerschaft gewählt.

Am Montag pünktlich um 9 Uhr morgens eröffnete das Briefwahllokal im Bürgerschaftssaal des Rathauses. Sieben Wahlkabinen wurden aufgestellt, sechs Mitarbeiter der Stadt geben in den nächsten drei Wochen die Stimmzettel an Bürger aus. Kurz nach der Eröffnung standen die Greifswalder vor dem Briefwahllokal Schlange. „Wir nehmen das gern in Anspruch, weil wir am 26. Mai im Urlaub sind“, sagt ein wartendes Ehepaar.

Briefwahl wird auch gern von älteren Wählern genutzt

Dass Briefwahl immer beliebter wird, bestätigt Eveline Janzen, Leiterin des Greifswalder Wahlbüros. Vor allem ältere Menschen würde das Angebot im Rathaus gern nutzen. Denn: „Es ist sehr unkompliziert, weil die Mitarbeiter vor Ort helfen, dass jeder Stimmzettel auch in dem richtigen Umschlag landet.“

Bisher sind über 1900 Anträge für die Briefwahl eingegangen (Stand Montag), die derzeit bearbeitet werden. Doch warum wird die Briefwahl mittlerweile so gern genutzt? „Ende Mai ist auch Urlaubszeit. Viele möchten nachmittags bei schönem Wetter wegfahren und wollen deswegen auch schon vorher wählen“, schätzt Eveline Janzen.

In diesem Jahr steht der Stadt eine besondere Herausforderung bevor: Gleich drei Wahlen finden an jenem Sonntag statt. 519 Wahlhelfer stehen zur Verfügung. Über die Hälfte davon sind Bürger, 176 Wahlhelfer wurden von der Stadtverwaltung berufen, 67 wurden von Parteien gestellt.

„Fußmatten-Gate“ soll sich nicht wiederholen

Die Vorbereitungen für einen reibungslosen Ablauf der diesjährigen Wahlen begannen bereits im September vergangenen Jahres. Eine Fußmatte wie im Mai 2015 bei der Wahl zum Oberbürgermeister soll nicht noch einmal für mediale Aufmerksamkeit sorgen. Zur Erinnerung: In einem Wahllokal verrutschte eine Fußmatte, die die Eingangstür offen halten sollte. Für etwa 90 Minuten war die Tür verschlossen. CDU-Kandidaten Jörg Hochheim klagte die Wiederholung der Wahl ein. Die Klage wurde vom Amtsgericht abgelehnt. „In diesem Jahr werden an bestimmten Wahllokalen wie etwa Schulen Fahrradschlösser an den Türen befestigt, damit diese nicht zufallen können“, erklärt Janzen.

Ein Zeitfresser, der am Wahlsonntag für Schlangen in den Wahllokalen sorgen könnte, sind die Stimmzettel. Allein der Stimmzettel für die Europawahl listet 40 Parteien auf. „Die Wähler verbringen mehr Zeit in der Kabine, weil sie ihre Parteien suchen müssen. Dadurch kann es zu Warteschlangen in den Wahllokalen kommen. Wir empfehlen allen Wahlberechtigten, sich im Vorfeld zu informieren, wen sie wählen wollen“, so Janzen. Das können sie auch über die Homepage der Stadt www.greifswald.de. Dort sind auch Musterstimmzettel zu finden.

Statistische Erhebungen über Geschlecht und Alter

Um Zeit zu sparen wurden in diesem Jahr die Wahlbezirke von 35 auf 42 erhöht. Neue Wahllokale gibt es unter anderem im Haus 2 des Jahn-Gymnasiums, in den Kitas Rudolf Petershagen, Sieben Raben und Campuskinder sowie in der Montessorischule und im Forstamt Jägerhof. Spitzenzeiten der Wahllokale liegen laut Janzen kurz nach Eröffnung, kurz vor dem Mittag und kurz vor dem Nachmittag.

Wie hoch die Wahlbeteiligung sein wird, kann Janzen nicht einschätzen. Eine statistische Erhebung wird es dennoch geben. Die Stimmzettel der Wähler aus dem Wahlbezirk 101 und dem Briefwahlbezirk 911 erhalten Umschläge, die mit Geschlecht und Geburtsjahr gekennzeichnet sind. Die Daten werden vom Statistischen Landesamt ausgewertet. Rückschlüsse auf den individuellen Wähler wird es nicht geben, sagt Janzen.

Erste Ergebnisse zu der Bürgerschaftswahl wird es am 26. Mai erst in den frühen Morgenstunden geben, erklärt Janzen. Der Reihe nach werden erst die Stimmzettel für das Europaparlament gezählt, danach folgt der Kreistag, im Anschluss die Bürgerschaft. Wie lange die Auszählung dauern wird, kann Janzen nur schätzen. Abhängig ist das auch von einer fehlerfreien Zählung. „Bei einer Wahl vor einigen Jahren hat sich ein Briefwahllokal verzählt. Das hat sich letztlich sehr lang hingezogen. Wir waren dann erst gegen halb sechs Uhr morgens fertig.“

Öffnungszeiten Briefwahllokal Öffnungszeiten Briefwahllokal: Montag bis Donnerstag 9 - 12.30 Uhr und 13.30 Uhr - 18 Uhr Freitag 9 - 12.30 Uhr und 13.30 Uhr - 15 Uhr Freitag, 24.05.2019 9 Uhr - 12 Uhr und 13.30 Uhr - 18 Uhr

