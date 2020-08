Im P 70 Coupé vom Erzgebirge auf die Insel Usedom

Koserow

Was ist das denn für ein tolles Auto? Diese Frage hat Tobias Scharf in den vergangenen zwei Wochen sehr häufig beantworten müssen. Denn überall, wo er auf Usedom mit seinem knallroten P 70 Coupé hinkam, zog er mit dem Auto sofort die Blicke auf sich ... „Ich habe gerne den Menschen die Fragen zu diesem Wagen beantwortet. Und natürlich bin ich unzählige Male fotografiert worden“, berichtet Tobias Scharf am letzten Tag seines Ostsee-Urlaubs.

Das Auto – ein P 70 Coupé Baujahr 1958, von dem es heute weltweit nur noch 20 Stück gibt – ist der ganze Stolz des Kfz-Meisters, der im sächsischen Lauter eine eigene Werkstatt betreibt. Acht Jahre hat er gewerkelt, um aus einem Schrottfahrzeug, das er 2012 in Merseburg kaufte, wieder einen P 70 Coupé zu machen. „Es ist mein Traumauto“, sagt der Fahrzeugspezialist. Doch bis es wieder so glänzte und tipptopp in Ordnung war, hat Scharf Stunden um Stunden investiert. Beim Wiederaufbau des Wagens hat Scharf nur Originalteile verwendet. Das war manchmal nicht einfach. Sein Lohn: Die Tüv-Plakette gab es auf Anhieb.

Sicherheitsgurte gab es damals noch nicht

Julius, sein heute 15-jähriger Sohn, war damals, als er das Auto in Sachsen-Anhalt kaufte, noch klein. Doch mittlerweile ist auch er mit dem P 70-Virus infiziert. Er, der einmal Mediengestalter werden möchte, dokumentiert die Arbeiten am Auto ebenso wie die Fahrten. Und er darf neben dem Vater sitzen, wenn es ohne Sicherheitsgurte – das Auto besitzt nämlich keine – auf Tour geht. „Mehr passen nicht rein, bei drei Personen wird es schon ziemlich eng“, erklärt Tobias Scharf. Das ist auch der Grund, warum seine Frau mit dem Gepäck im Kleinbus hinterherfahren musste.

In diesem Sommer nun hat sich der 57-Jährige mit der Fahrt an die Ostsee im Coupé nicht nur einen Kindheitstraum erfüllt, sondern auch eine Geschichte beendet. Diese Geschichte begann 1968. Damals war er ebenfalls mit einem P 70 (Limousine) zusammen mit seinen Eltern und einem Cousin auf dem Weg an die Ostsee. Es sollte zur Insel Usedom gehen. Doch nach einem Regenguss kamen die Scharfs damals mit dem Auto, das nur ganz schmale Reifen hat, ins Rutschen. Sie verunglückten bei Leipzig schwer.

Zwei Tage Reisezeit an die Ostsee

Auf dem Weg zur Ostsee wurde auch in Leipzig am Völkerschlachtdenkmal eine Pause eingelegt. Quelle: privat

Dieser Wunsch, im P 70 an die Ostsee zu fahren, habe ihn seitdem nie losgelassen, schildert Tobias Scharf. Als er sich 2012 dann das Coupé zulegte, wusste er, dass er mit diesem Auto seinen lang gehegten Wunsch umsetzen wird. Vor zwei Wochen war es nun soweit: Der P 70 rollte morgens 6 Uhr vom heimischen Grundstück. „Zwei Tage dauerte die Reise zur Insel Usedom. Es sind immerhin über 500 Kilometer zu bewältigen“, erzählt Scharf. Die erste Etappe führte Vater und Sohn über Leipzig bis nach Wandlitz. Knapp elf Stunden brauchten die Reisenden aus dem Erzgebirge für die Strecke. Die Pause sei erforderlich gewesen, weil sich der Motor heiß lief und es Stau gab.

„Wir fahren generell nur Landstraße, denn die Höchstgeschwindigkeit beträgt bei diesem Oldtimer 60 bis 70 km/h“, berichtet der Vater. „Wenn es bergab geht, schafft er auch 80 km/h“, fügt Julius an. Zwischendurch müssen immer mal wieder Pausen eingelegt werden, sei es, um den Motor nicht zu heiß laufen zu lassen oder um zu tanken und das richtige Benzingemisch herzustellen. „Es ist ein erhabenes Gefühl“, sagt Scharf und bekennt, dass er am ersten Tag völlig verkrampft und angespannt hinterm Lenkrad gesessen habe. „Die zweite Etappe ging dann besser. Und als ich über die Brücke auf die Insel Usedom rollte, da fiel die Anspannung von mir ab. Da wusste ich, dass sich nun eine Geschichte vollendet.“

Nur noch 20 dieser Autos weltweit

Tobias Scharf (l.) mit Freunden an seinem P 70 Coupé in Koserow. Quelle: privat

Während ihres Urlaubs seien sie auch immer mal wieder mit dem P 70 Coupé herumgefahren. Am Achterwasser wurden Erinnerungsfotos aufgenommen. Die Familie hat ein Ferienhaus in Koserow, also kamen auch mal die befreundeten Nachbarn – der Greifswalder Uniprofessor Frieder Dünkel und seine Gattin – mit. Auf der Hinfahrt durfte der eine mit im Coupé sitzen, auf der Rückfahrt der andere.

Der P 70 Coupé ist ein Auto mit Seltenheitswert. Der Zweizylinder mit 22 PS ist nicht nur das erste Serienauto mit Kunststoffkarosserie. Es hat schmale Reifen und eine Seilzugbremse. Nur 1500 Stück wurden zwischen 1955 bis 1959 im VEB Automobilwerk Zwickau vom Coupé gebaut, der P 70 (auch Limousine und Kombi) war viel zu teuer. 1958 kam dann der serienreife Trabant auf den Markt. „Es war unwahrscheinlich schön und ich bin total glücklich, dass sich mein Wunsch realisieren ließ“, sagt Tobias Scharf.

