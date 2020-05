Im Rotationsverfahren: Unterricht in Greifswald startet wieder

Greifswald

Am Donnerstagabend verkündete das Land MV weitere Lockerungen im Bildungsbereich. So dürfen ab kommender Woche Donnerstag die Grund- sowie Regionalschüler wieder in den Unterricht zurückkehren.

Einen regulären Ablauf des Lehrbetriebes wird es allerdings nicht geben. Zwar sollen laut Bildungsministerin Bettina Martin ( SPD) bis zu den Sommerferien alle Schüler ein Unterrichtsangebot erhalten, doch die vorgeschriebenen Abstands- und Hygieneregelungen sowie reduziertes Personal würden für schwierige Rahmenbedingungen sorgen.

Dass die Altersstufen der regionalen Schulen ab kommender Woche wieder schrittweise den Unterricht aufnehmen dürfen, freut Anke Thurow, stellvertretende Schulleiterin der Caspar-David-Friedrich-Schule. „Mit allen Schülern stehen wir in Kontakt. Sie haben ein großes Bedürfnis, wieder in die Schule zurückzukommen.“

Auch Anke Thurow sagt, dass von einem normalen Unterrichtsbetrieb bis zu den Sommerferien nicht die Rede sein könne. „Die Schüler kommen nun anders in die Schule. Sie müssen auf Hygienemaßnahmen achten, die wir beaufsichtigen müssen.“ Umso dankbarer ist Thurow über den Einsatz des technischen Personals wie Hausmeister und Reinigungskräfte.

Jede Gruppe kann einmal die Woche am Unterricht teilnehmen

Insgesamt 20 Klassen werden in der Friedrich-Schule unterrichtet. Die beiden zehnten Klassen stecken in der Prüfungsphase, am Montag beginnen die schriftlichen Prüfungen, sagt die stellvertretende Schulleiterin. Um die Abstandsregelungen, 1,50 Meter zwischen den Tischen, einhalten zu können, müssen die Klassen in Gruppen aufgeteilt werden.

Der Präsenzunterricht solle künftig im Rotationsverfahren stattfinden, so dass jede Gruppe mindestens einmal die Woche am Unterricht teilnehmen kann – eine organisatorische Herausforderung für die Schulen der Stadt.

Ablauf in der Fischerschule noch ungewiss

Auch an der Integrierten Gesamtschule „ Erwin Fischer“ werde derzeit noch geplant, wie das Rotationsprinzip durchgeführt wird, jedoch sei die Planung wegen der Prüfungen der Zehntklässler noch einmal schwieriger. „Schüler und Eltern werden auf der Schulhomepage auf dem Laufenden gehalten“, sagt Schulleiterin Petra Darm. Die 21 Klassen der Schule werden vermutlich nicht wöchentlich in die Schule können, wie angedacht – das sei jedoch noch nicht ganz sicher.

Dennoch freut sich die Schulleiterin, dass der Betrieb in den Schulen langsam wieder losgeht: „Für viele Schüler ist es gut, wieder in der Schule lernen zu können und Kontakte zu Mitschülern zu pflegen“, sagt sie. Aber eines könne die Rektorin schon mit Gewissheit sagen: „Durch unseren Schulneubau haben wir genug Platz, auch für mehrere kleinere Gruppen.“

Schüler sagen, Hygieneregeln einzuhalten klappt

Seit zwei Wochen drücken immerhin die Schüler der Abschlussklassen wieder die Schulbank. Die Situation sei etwas befremdlich, findet Tim, der die Fischerschule besucht. Es würde in kleineren Gruppen unterrichtet, die Tische stehen weit auseinander. An die Hygieneregeln würden sich alle halten, sagt der 16-Jährige: „Da achten die Lehrer darauf, aber fast alle desinfizieren sich von selbst regelmäßig die Hände.“

Ähnliches bestätigt auch eine Schülerin des Humboldtgymnasiums, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. Maximal 15 Schüler werden gemeinsam unterrichtet, doch noch immer finde der Unterricht zu großen Teilen digital statt. Zudem habe sich der Stundenplan geändert, die Schüler würden nun in einigen Fächern von anderen Lehrer unterrichtet, erzählt die Elftklässlerin. Die Lehrer achten zudem darauf, dass der Abstand eingehalten werde.

Von Stefanie Ploch und Christin Lachmann