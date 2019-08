Wolgast

Geile Stimme, toller Typ, mitreißendes Konzert – Johannes Oerding in Reinkultur. Weit mehr als 5000 begeisterte Besucher verwandelten die Schlossinsel in den größten Begleitchor, der je in dieser Stadt gesungen hat. Menschen über Menschen, wohin der Künstler an diesem Abend von seiner Bühne auch schaute, denn das Konzert war ausverkauft. Und dahinter die Peene und die schöne Insel Usedom, auf der Oerding samt Begleitband nach dem Konzert nächtigte. „Das ist schon ein Anblick, den ich nicht jeden Tag habe“, gestand der Vollblutmusiker.

Nach dem Konzert hatte er noch einen ganz besonderen Gruß für seine Fans und OZ-Leser:

