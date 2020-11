Greifswald

Unerwartete Begegnung abends in der Eigenheimsiedlung: Eine Wildschweinrotte läuft im Bereich der Herderstraße/Brentanostraße in Greifswalds Stadtrandsiedlung, wie das Video einer Facebooknutzerin zeigt. Die Aufnahme soll am vergangenen Mittwoch entstanden sein. Die zwölf Tiere starke Rotte bewegt sich in der Aufnahme vor einem Auto und wechselt wiederholt die Straßenseite. Die Sichtung von Wildschweinen ist im Greifswalder Stadtgebiet keine Seltenheit.

Gestern Abend !! Herderstrasse/ Brentano Straße!! Greifswald 🥶 Posted by Anne-Christin Bünning on Wednesday, November 4, 2020

Mehrere Sichtungenin den vergangenen Jahren

Im Januar musste ein Fußballspiel im Volksstadion abgesagt werden, nachdem ein Keiler den Hund des Stadtförsters angegriffen und verletzt hatte. Stadtförster Bent Knoll schätzte damals, dass in Greifswald ungefähr 40 bis 50 Wildschweine leben. In den vergangenen zwei Jahren hätten Jäger insgesamt 60 Tiere in den Stadtrandbereichen erschossen. In der Vergangenheit hatten Anwohner bereits von aggressiven Tieren nahe dem Ryck und Ladebow berichtet. Eine Anwohnerin filmte 2019 eine Rotte nahe der Montessorischule im Ostseeviertel.

Auch in anderen Bereichen bereiten die Tiere den Behörden und Anwohnern Sorge: Entlang der Grenze zu Polen lässt das Land einen 60 Kilometer langen Schutzzaun bauen, der Ende November fertig sein soll. Er soll die Einschleppung der Afrikanischen Schweinepest, die in Polen und im Süden Brandenburgs aufgetreten ist, in den Landkreis verhindern.

Ihr Newsletter für Greifswald Die wichtigsten News und Tipps der Woche aus Greifswald. Immer donnerstags gegen 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach.

Lesen Sie auch

Von Christopher Gottschalk