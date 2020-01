Immer mehr Ferienbetten: Stolpe auf Usedom zieht Reißleine 

Stolpe

Die Gemeindevertretung in Stolpe auf Usedom will mit einer Wohnraumerhaltungssatzung dafür sorgen, dass das Haffdorf vor allem ein Ort bleibt, in dem sich die Einwohner wohlfühlen und junge Leute Familien gründen wollen. „Diese Gemütlichkeit, die unser Dorf heute noch ausstrahlt, ist es, die auch Touristen zu schätzen wissen“, erklärte der 32-jährige Christoph Langhoff – Bäckermeister und Vize-Bürgermeister – am Mittwochabend bei einer Podiumsdiskussion. Zu der Veranstaltung hatten Bürgermeister Falko Beitz ( SPD) und der NDR eingeladen.

Ebenso gern lebt Jasmin Kreßmann in der Gemeinde. Die 28-jährige studierte Landwirtin arbeitet im Sozialausschuss und hofft, dass es noch mehr junge Leute in ihr Dorf zieht und dafür die Weichen gestellt werden. „Hier kann man noch richtig was bewegen.“ Selbst ein 100 Kilometer langer Weg zur Arbeit führe nicht dazu, dass sie das Dorf verlassen wolle, versicherte sie.

350 Einwohner und 400 Ferienbetten

Der Bürgermeister will eine bedenkliche Entwicklung aufhalten: „Unsere Einwohnerzahl ist in den letzten zehn Jahren um elf Prozent zurückgegangen und liegt jetzt bei 350. In der gleichen Zeit ist die Zahl der Ferienbetten im Ort auf 400 angestiegen“, begründet Beitz, warum die Gemeindevertretung mit einer Wohnraumerhaltungssatzung versuchen will gegenzusteuern. Man wolle den Status quo ermitteln und künftig über jede Wohnraumumnutzung individuell entscheiden können.

Es werden keinesfalls mehr Ferienbetten gebraucht. Stattdessen sollen kommunale Wohnungen gebaut werden, die sich die Menschen leisten können, Spielplätze saniert, jedes Baby mit einem Begrüßungsgeld willkommen geheißen und nicht zuletzt das Schloss als Begegnungsstätte weitersaniert werden. So der Plan der kleinen Gemeinde.

Satzung soll Gemeinde helfen

Mit der Satzung könnte verhindert werden, so die Überlegung, dass Bauanträge, die den Innenbereich betreffen, vom Kreis auch gegen den Willen der Gemeindevertretung durchgedrückt werden. Diese Erfahrung, die die demokratisch gewählten Ehrenamtler und Bürgerinitiativen wütend macht und nicht selten auch resignieren lässt, haben mehrere Teilnehmer der Podiumsdiskussion bestätigt.

Es müsse verhindert werden, dass Großinvestoren, die oft überhaupt keinen Bezug zur Insel haben, hier zum Zwecke der Geldvermehrung Kapital anlegen. Falko Beitz zitiert eine Spiegel-Schlagzeile aus dem Jahr 2010: „Insel ohne Insulaner“. Damals ist es noch um Sylt gegangen!

Signal für andere Kommunen

Könnte Stolpe mit so einer Satzung signalgebend für andere Kommunen sein? Koserows Bürgermeister René König, der gleichzeitig als Amtsvorsteher im Podium saß, stimmt dem zu. „Ja, das wäre durchaus wünschenswert.“ Zurückhaltender ist der Koserower hingegen, als Zuhörer Jürgen Kraft den 2003 schon einmal knapp gescheiterten Vorstoß „Eine Insel – eine Gemeinde“ aus der „Schublade“ holt und dafür spontan Applaus erntet.

Der Fahrschullehrer aus Ahlbeck kritisiert die seiner Meinung nach einseitig auf den Tourismus ausgerichtete Förderpolitik des Landes. „ Schwerin sonnt sich mit immer weiter steigenden Übernachtungszahlen und verstärkt damit die Probleme der Einwohner, die im Sommer auf den Straßen nicht vorankommen und kaum noch bezahlbare Wohnungen finden. Wenn die Insel mit einer Stimme sprechen würde, könnte sie in Schwerin an Gewicht gewinnen. So aber macht jede der 24 Gemeinden weiter ihre eigene Politik.“

Wettbewerb gegen kleine Könige aufgeben

Fast am Ende der zweistündigen lebhaften Diskussion wendet sich der Gummliner Dieter Kruspe, der mit seiner Frau vor 18 Jahren auf die Insel gezogen ist, an Amtsvorsteher König: „Buchen Sie einen Bus, laden Sie Ihre Bürgermeister ein und fahren mit ihnen nach Bornholm. Hier haben die Kommunalpolitiker den Wettbewerb der kleinen Könige aufgegeben und gezielt Fachleute für Infrastruktur, Fördermittel, Flächennutzungsplanung usw. eingestellt.“

Wie das zu organisieren ist, ohne dass die kleinen Kommunen des Achterlandes bei Entscheidungen durchs Raster fallen, ist eine Aufgabe, an der sich heute, wie vor 17 Jahren, noch immer die Geister scheiden. So auch an diesem Abend.

