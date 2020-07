Immer mehr Waffen in Vorpommern-Greifswald: Grünen-Politikerin hält Aufrüstung für fatal

Greifswald

In den USA gilt das Tragen einer Waffe als Grundrecht eines jeden Bürgers, hierzulande gilt eines der schärfsten Waffengesetze der Welt. Dennoch sind in Vorpommern-Greifswald immer mehr Menschen legal im Besitz einer Waffe: Demnach waren 2019 bei der Waffenbehörde des Kreises rund 14 100 Waffen registriert. Zum Vergleich: 2011 waren etwa 8200 Waffen gemeldet, 2015 knapp 9900 Waffen.

Der Kreis führt die Entwicklung auf die steigende Zahl der Sportschützen, vor allem der Jäger im Kreis zurück. „Wir freuen uns über den Anstieg der Jägerschaft im Kreis“, sagte Kreissprecher Achim Froitzheim. Der Anstieg korrespondiere mit dem Trend zu Naturaktivitäten, offenbar als eine Art Gegenentwicklung zu dem immer mehr von Computern und Digitalisierung getriebenen Alltag.

18 Waffenbesitzkarten entzogen

Diesen Trend bestätigt Roland Matthäus, Vorsitzender des Jagdverbandes Ostvorpommern. Die Zahl der Mitglieder im Altkreis Ostvorpommern sei zwar mit etwa 800 seit Jahren gleichbleibend. „Viele, zunehmend auch Frauen, legen aber inzwischen die Jägerprüfung ab und binden sich nicht mehr an einen Verein.“

Als problematisch wertet der Kreis die steigende Zahl der Waffen nicht. „Für beide großen Gruppen - Sportschützen und Jäger – sind Schusswaffen notwendiges Handwerkszeug.“ Deren Aufbewahrung und Transport zum Schießstand oder ins Revier unterliege strengen Regeln, deren Einhaltung vom Landkreis kontrolliert wird.

Die Kontrollen seien in den vergangenen Jahren intensiviert worden, so der Kreissprecher. Zahlen zu den durchgeführten Kontrollen nannte die Kreisverwaltung nicht. Nur so viel: Im vergangenen Jahr wurde 18 Inhabern die Waffenbesitzkarte entzogen, weil sie sich nicht als zuverlässig im Sinne des Waffengesetzes erwiesen.

Grüne fordern stärkere Kontrollen

„Ich finde die Einschätzung des Kreises verharmlosend“, so Grünen-Kreistagsfraktionsvorsitzende Ulrike Berger. Deutlich werde auch, dass die Zahl der gemeldeten Waffen stärker steige als die Zahl derer, die im Besitz einer Waffe sein dürfen. „Das lässt für mich nur den Schluss zu, dass es unter den Sportschützen und Jägern Vertreter gibt, die Waffen horten.“ Hatten im Jahr 2015 knapp 2800 Einwohner des Kreises eine Waffenbesitzkarte und damit die Berechtigung, eine potenziell tödliche Waffe zu tragen, waren es im vergangenen Jahr 3200 Menschen.

Mehr Verstöße gegen das Waffengesetz In Vorpommern-Greifswald stieg die Anzahl der Verstöße gegen das Waffengesetz gegenüber dem Vorjahr um 17 Prozent. Weist die Polizeiliche Kriminalitätsstatistik für 2018 genau 128 Delikte aus, waren es 2019 genau 145. Wie oft es dabei um illegalen Waffenbesitz geht, teilte die Polizei nicht mit. In den Jahren 2018 und 2019 spielte die politische Motivation nahezu keine Rolle, so ein Polizeisprecher. In beiden Jahren gab es insgesamt einen Fall mit einem Reichsbürger. Er hatte sich Anfang 2019 einer polizeilichen Maßnahme mit einem Einhandmesser widersetzt. Das Führen dieses Messers wie auch beispielsweise von Schlagringen, Butterflymessern oder Scheinwaffen ist laut Waffengesetz verboten. Ermittelt wurde auch nach Überfällen mit pistolenähnlichen Gegenständen wie Schreckschusspistolen. Zum Führen von Schreckschusspistolen, Reizstoff-, und Signalwaffen ist ein Kleiner Waffenschein erforderlich. Kann man diesen nicht nachweisen, gilt das als Verstoß. Der Vorfall vor der Greifswalder Arndt-Schule wurde nicht als Verstoß gegen das Waffengesetz gewertet. Der Mann war im Besitz eines Kleinen Waffenscheines und hatte die Schreckschusspistole vom Kofferraum in den Fahrerraum gelegt, hieß es von der Polizei.

Berger fordert stärkere Kontrollen und will mit einer Kleinen Anfrage die tatsächliche Kontrollintensität durch den Kreis erfragen. „Jeder, der im Besitz einer Waffe ist, muss damit rechnen, dass er kontrolliert wird“, so Berger. Zudem müsse bei der Prüfung der Eignung neben der Vorlage eines Auszugs aus dem Bundeszentralregister und einer Abfrage bei den Polizeibehörden und der Staatsanwaltschaft viel stärker auf die Verfassungstreue der Antragsteller geschaut werden, um einen Missbrauch zu verhindern.

„Erst vor wenigen Tagen gab es wieder in mehreren Bundesländern, darunter auch in MV Razzien bei Rechtsextremisten, weil diese Anschläge auf eine Moschee und offensichtlich auch auf Politiker planten“, so Berger. Extremisten und Reichsbürgern müsse die Waffenerlaubnis entzogen beziehungsweise ihnen dürfe erst gar keine erteilt werden.

Kreis rät von Schreckschusswaffen ab

Auch die Zahl der Menschen, die im Besitz eines Kleinen Waffenscheins sind, hat im Kreis zugenommen. Aktuell verfügen damit mehr als 1635 Einwohner über die Erlaubnis zum Führen von Schreckschuss-, Reizstoff- und Signalwaffen. 2019 besaßen 1520 Kreisbewohner, vor fünf Jahren 606 Menschen einen Kleinen Waffenschein.

Der Kreis begründet den Anstieg mit dem vermeintlich erhöhten Sicherheitsbedürfnis der Bevölkerung. „Wir raten vom Zulegen einer Schreckschusswaffe ab, weil sie echten Waffen täuschend ähnlich sehen und nur eine trügerische Sicherheit vermitteln“, so Froitzheim.

Sachkundenachweis auch für Kleinen Waffenschein gefordert

So löste am 18. Oktober vergangenen Jahres ein Greifswalder einen Polizeieinsatz aus und versetzte Schüler und Lehrer der Arndt-Schule sowie Anwohner in helle Aufregung, weil er vor dem Schulgebäude mit einer Waffe hantiert hatte, die sich als Schreckschusswaffe entpuppte. „Ich halte die Entwicklung der Aufrüstung mit Schreck- und Reizstoffwaffen für fatal“, sagte Berger. „Diese Waffen suggerieren nur Sicherheit und der Einsatz kann zu schwerwiegenden Verletzungen führen - auch mit Todesfolge.“

Für den Kleinen Waffenschein müsse es – wie für die Waffenbesitzkarte – einen Sachkundenachweis geben, forderte sie. Grundsätzlich seien aber Polizei und Politik gefragt, das Vertrauen der Bevölkerung in den Staat zu stärken. Dazu gehörten Transparenz und eine konsequente Bekämpfung rassistischer und extremistischer Strukturen, auch in den Reihen der Polizei, so die Grünen-Politikerin.

Von Martina Rathke