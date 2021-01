Immer mehr Wildschweine: Bache bekommt Junge mitten in Greifswald

Greifswald

„Vorsicht, Wildschweine“: Mit diesen Worten warnt das Berufsbildungswerk vor den Tieren, die sich rund um das Areal des Tagungs- und Freizeitzentrums in der Pappelallee niedergelassen haben. Anfang der Woche wurde zudem hinter der Sporthalle der Ausbildungsstätte eine Bache samt Frischlingen gesichtet.

Entdeckt wurde das Tier von einem Mitarbeiter, wie Bereichsgeschäftsführerin Stefanie Niemeyer erklärt. Schon vor Wochen wurde ein Zaun um das Gelände des Zentrums errichtet, um die Tiere von diesem fernzuhalten und Mitarbeiter sowie Besucher zu schützen, sagt Niemeyer. Nun folgte ein weiterer rund um das Areal, in das sich die Bache samt Nachwuchs zurückgezogen hat.

Wildtiermanager: „Man muss die Tiere schon sehr provozieren“

Die Stadtverwaltung Greifswald warnte in einer Pressemitteilung eindringlich vor den Tieren und bat Einwohner, das Gebiet, in dem sich die Bache aufhält, für die kommenden drei Monate nicht zu betreten und Hunde an der Leine zu halten. Wildtiermanager Heiko Gust: „Bachen, die sich bedroht fühlen und ihre Jungen verteidigen, können für Mensch und Tier gefährlich werden.“

In der Regel seien Wildschweine scheue Tiere, die in den meisten Fällen flüchten würden, sobald man sich ihnen nähert. Doch es gebe auch Ausnahmesituationen, sagt Gust. Besonders dann, wenn sich die Tiere in die Ecke gedrängt fühlen. „Dann kann es passieren, dass sie anfangen, durch die Nase zu röcheln und einen Scheinangriff zu machen. Aber dafür muss man die Tiere schon sehr provozieren.“ Sollte es zu einem solchen Angriff kommen, rät der Wildtiermanager, „sich ruhig zu verhalten und lautstark auf sich aufmerksam zu machen, in dem man in die Hände klatscht oder laut pfeift“.

Der Wildtiermanager hat sich bereits ein Bild von der Bache hinter der Sporthallte gemacht. Er schätzt das Muttertier auf etwa drei Jahre. Zwischen fünf und sieben Frischlinge gehören zu ihr. Eine genaue Zahl kann Gust nicht nennen, weil sich der Nachwuchs liegend im sogenannten Kessel befand. Bei diesem handelt es sich um das Ruhelager der Wildschweine. Gust geht davon aus, dass sich die Bache in einigen Wochen, sobald die Frischlinge groß genug sind, umorientieren und das Gelände möglicherweise verlassen wird.

Besonders in den Wintermonaten verlagern die Tiere ihr Habitat vermehrt ins Stadtgebiet: „Das Fressangebot im städtischen Bereich ist fast identisch mit ihrem natürlichen Lebensraum.“ Zudem würde es sich bei Wildschweinen um sehr intelligente Tiere handeln. „Sie merken, dass im Stadtgebiet nicht gejagt wird.“ Vermehrt angezogen werden die Tiere auch von Essensresten in Papierkörben, offenen Müllbehältern und Komposthaufen. Deshalb sollen Müllcontainer nicht offen stehen gelassen und Komposthaufen zusätzlich umzäunt werden, rät der Wildtiermanager.

Seit Februar 2020 ist der Forstwirt Heiko Gust Wildtiermanager in Greifswald. Quelle: Martina Rathke

Etwa 100 Wildschweine leben aktuell im Stadtgebiet

Angst vor der frischgebackenen Mutterbache habe man nicht, sagen drei Mitarbeiter vom BBW. Aber man nehme das Thema ernst. Schon des Öfteren seien die Grünflächen des Geländes von Wildschweinen durchpflügt worden, berichten sie. Das bestätigt auch das BBW. Auch Stefanie Niemeyer appelliert eindringlich an Spaziergänger und Hundehalter, den umzäunten Bereich, in dem sich die Bache aufhält, nicht zu durchqueren.

Die Wildschweindame umzusiedeln, das sei nicht möglich, erklärt der Wildtiermanager. Das Einfangen wird dem Jagdbetrieb zugeordnet. Dieser ist in „befriedeten“ Gebieten wie etwa Wohnsiedlungen, Grünanlagen oder Gärten verboten. Zudem müsse das Tier danach getötet werden, weil es immensen Stress ausgesetzt wäre, erklärt Gust weiter. Hinzu kommt, dass eine Bache laut Bundesjagdgesetz unter Elterntierschutz steht.

Etwa 100 Wildschweine würden sich derzeit im Stadtgebiet aufhalten. Vier Rotten gebe es ausgehend vom Elisenhain entlang der Pappelallee durch den Stadtpark im Bereich des BBW. Weitere würden sich hinter den Stadtwerken und in der Nähe der Festspielwiese aufhalten.

Mithilfe von chemischen und biologischen Mitteln versucht der Wildtiermanager die Tiere aus den Stadtgebieten zu entfernen. Doch Wildschweine seien sehr anpassungsfähig und hätten sich bereits an den einen oder anderen „Verscheuchungsduft“ gewöhnt. Das wiederum erschwert die Arbeit von Gust, der darauf achtet, dass sich die Tiere nicht zu dicht an Schulen ansiedeln. Die frischgebackene Wildschweinmutter wird der Wildtiermanager die nächsten Wochen weiterhin im Auge behalten.

Von Christin Lachmann