Immer mehr illegale Migranten kommen über Belarus-Route nach MV

Linken

Im Grenzgebiet von Mecklenburg-Vorpommern zu Polen werden immer mehr Menschen aufgegriffen, die über die sogenannte Belarus-Route illegal nach Deutschland kommen. Die Bundespolizei hat deshalb für Kontrollen die Einsatzkräfte im Grenzgebiet zu Polen mit Mitarbeitern aus anderen Dienststellen verstärkt. „Die Bundespolizei reagiert auf die Lage mit einer verstärkten Binnengrenzfahndung“, bestätigt ein Sprecher der Bundespolizei OZ-Informationen. Zahlen wurden nicht genannt.

Rund 300 illegale Grenzübertritte allein im September

Bis Ende August wurden im 65 Kilometer langen Grenzabschnitt von MV nach Angaben der Bundespolizei knapp 300 Menschen registriert, die meist durch professionell agierende Schleuser über die Grenze gebracht werden. Allein im September waren es 301. Vorrangig stammen sie aus dem Irak sowie Syrien, dem Jemen und dem Iran. Am Mittwoch waren es allein 37 Iraker und Iraner, die südlich des Grenzübergangs Linken von der Polizei aufgegriffen wurden. Alle stellten einen Asylantrag. Seit Anfang August nahm die Polizei darüber hinaus 20 mutmaßliche Schleuser fest. „Sie fahren die Menschen in Transportern über die Grenze oder setzen sie vorher an der grünen Grenze aus, um sie danach wieder aufzunehmen“, so ein Bundespolizeisprecher.

„Instrumentalisierung ist inakzeptabel“

MV trägt die Auswirkungen eines internationalen Konflikts. Die Regierung in Warschau beschuldigt den belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko, in organisierter Form Flüchtlinge aus Krisenregionen an die EU-Außengrenze zu bringen. Lukaschenko hatte Ende Mai angekündigt, dass Minsk Migranten nicht mehr an der Weiterreise in die EU hindern werde - als Reaktion auf verschärfte westliche Sanktionen gegen die ehemalige Sowjetrepublik. Das Bundesinnenministerium verurteilt das Vorgehen. „Jede Form der Instrumentalisierung von Migranten und Flüchtlingen ist inakzeptabel“, sagt ein Ministeriumssprecher. Polen hat an der Grenze zu Belarus den Ausnahmezustand verhängt.

2013 Menschen über Belarus-Route nach Deutschland

An der gesamten deutschen Grenze zu Polen wurden nach Ministeriumsangaben bis 28. September insgesamt 2013 Personen festgestellt, die unerlaubt über die Belarus-Route einreisten. „Mit 713 Feststellungen im Monat August lag die Anzahl der über die deutsch-polnische Grenze unerlaubt eingereisten Personen deutlich über dem Niveau der Vormonate (+230 %).“

170 Menschen in Horst untergebracht

Das Gros wird nach der Erfassung durch die Bundespolizei an die Aufnahmeeinrichtung nach Berlin weitergeleitet. In Horst, der Erstaufnahmeeinrichtung von MV, wurden bislang 170 Personen aufgenommen. Der Landrat von Vorpommern-Greifswald, Michael Sack (CDU), spricht von einem „Flüchtlingsproblem vor der Haustür“, das den Kreis vor Herausforderungen stellen werde. Ob Gemeinschaftsunterkünfte genutzt werden müssten, sei abhängig von der Entwicklung, sagt ein Kreissprecher. Erste Gespräche darüber habe es bereits gegeben.

Von Martina Rathke