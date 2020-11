Immer raffinierter: Sparkasse Vorpommern warnt vor neuer Betrugsmasche

Greifswald/Stralsund

Auf dem Display die Rufnummer der Bank und an der Strippe ein vermeintlicher Sicherheitsexperte des Geldinstituts – die Sparkasse Vorpommern warnt vor dieser Masche, mit der Betrüger aktuell versuchen, an Bankdaten der Kunden zu kommen und sie um Geld zu prellen. In mehreren Fällen hatten sie damit in der Region auch schon Erfolg.

Betrüger geben sich als Sicherheitsexperten aus

Gerade bei Telefonanrufen ist ein immer professionelleres Vorgehen der Betrüger zu beobachten, teilt die Sparkasse mit. Die Täter geben sich als Mitarbeiter des Sicherheitsteams der Sparkasse oder von Microsoft aus. Durch ihr Auftreten überzeugen sie die Angerufenen und bringen sie dazu, ihre Bankdaten preiszugeben. Durch technische Tricks wird sogar die Telefonnummer der Sparkasse im Telefon-Display angezeigt. Den Angerufenen werde mitgeteilt, dass ihr PC wohl gehackt wurde und eine hohe Summe verloren geht, wenn die Zahlung nicht sofort mit einer TAN aufgehalten wird. Oder sie fragen Kunden nach den Anmeldedaten für das Online-Banking. Den Angerufenen wird vorgespielt, dass eine hohe Strafe droht und dies nur durch Mitteilung einer TAN verhindert werden kann.

Im Raum Ribnitz-Damgarten und auf Usedom zum Zug gekommen

Mit dieser Masche hatten Betrüger erst vor wenigen Tagen im Raum Ribnitz-Damgarten und auf Usedom Erfolg. Im Raum Ribnitz-Damgarten rief ein Mann eine 37-Jährige an und gab sich als Microsoft-Mitarbeiter aus. Er teilte ihr mit, dass ihr Computer gehackt worden sei. Den Betrügern gelang es über das Programm TeamViewer Zugriff auf den PC zu erlangen. Für das Erkennen des vermeintlichen Hackers forderten sie die Frau auf, Geld auf ein niederländischen Konto zu überweisen sowie Codes von Google-Play-Karten weiterzugeben. Die 37-Jährige verlor rund 2000 Euro, bevor sie Anzeige erstattete, ihre Konten und den PayPal-Zugang sperren ließ. In Koserow auf der Insel Usedom übermittelte eine 62-Jährige drei TAN am Telefon an einen Betrüger, der sich als Mitarbeiter der Sicherheitsabteilung der Sparkasse ausgab. Er informierte die Frau, dass von ihrem Konto gerade Abbuchungen vorgenommen worden seien. Um das Geld zurückzuholen, brauche er die TAN’s. Mit denen buchte er allerdings selbst knapp 30 000 Euro vom Konto der 37-Jährigen ab. Der Betrug flog erst auf, als sie kurze Zeit später feststellte, dass ihr Konto gesperrt war und sie mit der „echten“ Sparkasse telefonierte.

Sparkasse rät: Bei solchen Anrufen auflegen

Die Sparkasse Vorpommern weist in dem Zusammenhang darauf hin, dass Daten von Kunden durch sie nie telefonisch oder per E-Mail erfragt werden. Weder Mitarbeiter der Bank noch der Polizei werden am Telefon dazu auffordern, Auskünfte über das Vermögen, den Inhalt von Schließfächern oder TANs anzugeben. Bei solchen Anrufen sollte generell aufgelegt beziehungsweise entsprechende E-Mails nie beantwortet werden. Aktuelle Sicherheitshinweise gibt die Sparkasse auch auf ihrer Seite im Internet unter www.spk-vorpommern.de.

Lesen Sie auch

Von OZ