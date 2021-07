Greifswald

Der Immobilienmarkt in Greifswald boomt trotz Corona-Pandemie. Wer in der Hansestadt ein Haus oder eine Wohnung kaufen möchte, muss dafür immer tiefer in die Tasche greifen. Die Preise sind zuletzt stark gestiegen. Der „Speckgürtel“ von Greifswald wird dadurch immer attraktiver.

Wie weit würden die Menschen für ihr Eigenheim aus der Stadt wegziehen? Welche Bedingungen müsste der neue Wohnort erfüllen? Und wie viel würden die Menschen dafür zahlen? Das wollten wir von unseren OZ-Lesern in einer Umfrage wissen.

So weit würden die Menschen von Greifswald wegziehen

Als Erstes wollten wir wissen, wie weit die Menschen für ihren Traum vom eigenen Haus aus Greifswald wegziehen würden. 110 Personen haben dabei abgestimmt und unterschiedlich entschieden. Ein Großteil, circa 46 Prozent aller Stimmen, würde maximal 25 Kilometer aus der Hansestadt wegziehen. Etwa 28 Prozent gaben dagegen an, dass sie ausschließlich in Greifswald wohnen möchten. Rund jeder Zehnte könnte sich vorstellen, maximal 50 Kilometer von der Hansestadt entfernt zu wohnen. Einige würden sogar noch weiter weg wohnen wollen.

So wichtig sind den Menschen Kindergarten oder Schule im Ort

Die zweite Frage, die es zu beantworten galt, lautete: Müsste der Ort, in dem sich Ihr neues Wohndomizil befindet, einen Kindergarten besitzen? Auch da gibt es bei den 93 Teilnehmern unterschiedliche Meinungen. Etwas mehr als die Hälfte der Menschen stimmte für „Ja“, während knapp 42 Prozent angaben, dass der Wohnort keinen Kindergarten besitzen müsste.

Ebenfalls unterschiedlich sind die Meinungen bei dem Thema Grund-und weiterführende Schule in Greifswald. So wünschen sich 12 Prozent der 91 Teilnehmer eine Grundschule im Wohnort. Mehr als ein Viertel der Menschen stimmen dafür, dass es sowohl eine Grundschule als auch eine weiterführende Schule im Ort geben sollte. Etwa jeder Dritte gab an, dass beides höchstens zehn Kilometer entfernt sein sollte. Für Knapp neun Prozent sollten die Schulen nicht mehr als 20 Kilometer vom Zuhause weg sein. Einigen war die Entfernung aber auch egal (rund 13 Prozent).

Bus-und Bahnverbindungen wichtig für die Menschen

Bei der Frage nach einer regelmäßigen Bus- oder Bahnverbindung nach Greifswald waren sich die 91 Teilnehmer schon eher einig. Fast 85 Prozent sprachen sich dafür aus, dass es in ihrem Wohnort gute Verbindungen mit den öffentlichen Verkehrsmitteln geben soll. Für nicht mal 15 Prozent der Menschen ist dies kein Muss.

So viel würden die Menschen für Bauland ausgeben

Als Letztes wollten wir von unseren Lesern wissen, wie viel sie maximal für einen Quadratmeter Bauland ausgeben würden. Fast die Hälfte der 90 Teilnehmer gab an, maximal 100 Euro dafür bezahlen zu wollen. Bis zu 200 Euro pro Quadratmeter würden fast 28 Prozent der Menschen in Kauf nehmen. Nicht mal fünf Prozent der Menschen würden maximal 300 Euro ausgeben. Jeder Zehnte hat sich dagegen keine Grenze gesetzt, was den Preis für ihr Bauland angeht. Die restlichen Teilnehmer haben da noch keine Meinung zu.

Für alle Teilnehmer, die sich im Anschluss an die Umfrage registriert haben, gab es die Chance auf einen Amazon-Gutschein in Höhe von 100 Euro. Die Gewinnerin, die dabei ausgelost wurde, heißt: Ute Kühl und kommt aus Greifswald. Herzlichen Glückwunsch!

Sie möchten mehr über den Wohnungsmarkt in Greifswald wissen? Im großen OZ-Immobilien-Spezial haben wir uns diesen einmal genauer angesehen. Wo gibt es noch Bauland? Wie viel kostet eine Eigentumswohnung oder ein Einfamilienhaus? Hier erfahren Sie mehr.

Von OZ