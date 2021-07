Greifswald

Der Greifswalder Immobilienmarkt ist ein Wachstumsmarkt. Eine hohe Nachfrage und kleines Angebot haben in den vergangenen Jahren zu steigenden Preisen geführt. An sich keine gute Prognose für Häuslebauer. Trotzdem lohnt es sich, den Immobilienmarkt im Blick zu behalten und zu investieren.

Grundsätzlich hat der Greifswalder Wohnungs- und Grundstücksmarkt das Problem, dass seit Jahren ein Unterangebot herrscht. Zu wenige Bebauungspläne werden zu Grundstücken, auf dem Wohnungsmarkt ist durch eine zu hohe Belegung keine ausreichende Fluktuation möglich, was ebenfalls zu hohen Preisen bei einem geringen Angebot führt.

Die Stadt kennt das Problem und handelt. Aus der Politik heraus kam eine Initiative, die im Oktober 2018 zur Mietpreisbremse geführt hat. Die Verwaltung selbst arbeitet mit dem Integrierte Stadtentwicklungskonzept 2030+ (ISEK). Hier sind Angaben zum prognostizierten Wohnungsbedarf in der Hansestadt bis 2030 dargestellt. Der beschriebene Weg ist klar: mehr Wohnungen, mehr Platz für Eigenheime. Im Schnitt soll die Schaffung von 65 Wohneinheiten pro Jahr für Ein- und Zweifamilienhäuser oder Doppelhaushälften ermöglicht werden.

Rasante Preisentwicklung auch während Corona

Dem Bemühen der Stadt steht jedoch die natürliche Preisentwicklung gegenüber. Christian Fehlhaber, Chef von Fehlhaber Immobilien in Greifswald, benennt die Preisentwicklung der vergangenen 12 bis 18 Monate als rasant. Sie gehe sogar über eine sogenannte kontinuierliche beziehungsweise beständige Preisentwicklung hinaus.

„Das Problem ist derzeit in der Hansestadt Greifswald, dass es im Vergleich zu den Jahren vor 2020 kaum bis gar kein Angebot an Kaufimmobilien mehr gibt. Derselbe Zustand herrscht allerdings auch bei Mietwohnungen vor. Dadurch ist eine bis dato immer vorherrschende Bewegung auf dem Miet- bzw. Kaufmarkt unterbrochen worden und Stillstand ist eingetreten“, erklärt Fehlhaber.

Greifswald ist beliebtes Ballungszentrum

Doch woher kommen das knappe Angebot und der Stillstand? Daniel Hasselmann, Baufinanzierungs-Experte bei der Deutschen Bank, erkennt in Greifswald ein regionales Ballungszentrum mit vielfältigen Gewerbe- und Verwaltungsansiedlungen. Der dadurch entstehende Zentralitätseffekt ist attraktiv. „Der Standort wird, außer durch die Universität, durch Forschungseinrichtungen sowie den Tourismus geprägt.“

Diese Mischung sorge für einen attraktiven Standort im kulturellen und wirtschaftlichen Segment, was wiederum in den vergangenen Jahren zu einer deutlichen Migration von den ländlichen in die städtischen und stadtnahen Bereiche geführt habe. Das sei besonders bei jungen Familien und auch Ledigen zu beobachten, die in Greifswald eine berufliche Perspektive haben. Hasselmann hebt dabei besonders Ärzte, Wissenschaftler, Lehrer und mittelständische Berufe hervor.

Neue Anwohner kommen mit anderen Preisvorstellungen

Diesen Zuzug, besonders auch aus anderen Bundesländern, beobachtet auch Fehlhaber. Er sieht in der Kombination aber auch die Probleme. „Der ungeheure Zuzug aus anderen Bundesländern als Folge der Corona-Auswirkungen hat das bereits knappe Angebot noch weiter verknappt“, so der Immobilienexperte. Er merkt zudem an, dass die Hinzuziehenden mit ganz anderen Preisvorstellungen aus den Großstädten kommen. Das sei nicht gut für den hiesigen Immobilienmarkt.

Zudem haben auch die Studierenden einen großen Einfluss auf die Entwicklung der Mietpreise. Im Wintersemester 2018/2019 waren mehr als 10 170 an der Universität eingeschrieben. Jedes Jahr drängen neue junge Menschen auf den Greifswalder Wohnungsmarkt, die nach einer bezahlbaren Bleibe suchen.

Corona, teure Baustoffe und bald rückläufige Anwohner?

Die Corona-Zeit hatte auch bei den Investoren einen deutlichen Einfluss in den vergangenen Monaten. Die Krise habe für Ungewissheit gesorgt und eine Stimmung des Abwartens erzeugt, so Fehlhaber. Zudem habe es in der jüngeren Vergangenheit kaum Neubautätigkeit in der Hansestadt gegeben, wodurch eine der wichtigsten Grundlagen für Bewegung auf beiden Märkten genommen wurde. „In der Folge kennen die Preisvorstellungen der Verkäufer nur eine Richtung – nach oben“, resümiert Fehlhaber.

Er kennt aber noch einen weiteren Grund für die kostspielige Entwicklung des Immobilienmarktes: die Kostenexplosion auf dem Handwerker- und Baumaterialienmarkt. Gerade für Häuslebauer, aber auch Investoren, die mit künftigen Mietern in der eigenen Immobilie planen, ist das ein nicht zu verachtender Faktor.

Dass diese Entwicklung dauerhaft anhält, ist aber nicht gesagt: Laut der Bevölkerungsprognose der Bertelsmann-Stiftung „Wegweiser Kommune“ auf dem Stand von September 2020 steht Greifswald ein Bevölkerungsrückgang bis 2030 von 5 Prozent gegenüber dem Jahr 2012 bevor.

