Greifswald

Vor über zehn Jahren wurde das frühere Kinderheim „ Herta Geffke“, Karl-Marx-Platz 19, abgerissen. Das Haus beherbergte zuletzt das Café „Quarks“ und war einsturzgefährdet. Das Grundstück gehörte zu den Resten des Besitzes von Torsten Abs (Jahrgang 1962). Der Immobilienunternehmer hat sich in Greifswald nach der Wende einen unrühmlichen Namen gemacht. Denn er hat nicht eines seiner Häuser zu Ende saniert.

Ein Teil der Abs-Grundstücke hat vor allem durch Zwangsversteigerungen in den letzten beiden Jahrzehnten den Besitzer gewechselt. Dazu kommt es, wenn der Kapitaldienst für Kredite nicht geleistet oder öffentliche Abgaben nicht bezahlt werden. Beim Karl-Marx-Platz 19 wurde zuletzt 2019 ein Termin quasi in letzter Minute abgesagt.

Jetzt soll die Baulücke am Karl-Marx-Platz endlich wieder geschlossen werden. Die Mentor Projekte GmbH hat das Grundstück erworben. Sie ist Teil einer mittelständischen Firmengruppe mit Hauptsitz in Neumünster und für die Projektentwicklung zuständig. „Wir planen die Errichtung eines Mehrfamilienhauses“, informiert Jan Christoph Michel. Er ist eines der drei Kinder vom Reinhard Michel, die dessen unternehmerisches Erbe in dritter Generation als Geschäftsführer bewahren. Michel senior stieg nach der Wende groß ins Greifswalder Immobilien- und Baugeschäft ein.

Planung für Mehrfamilienhaus wird abgestimmt

Derzeit werde die Planung für den Karl-Marx-Platz mit dem Bauamt und anderen Behörden abgestimmt, so Jan Christoph Michel weiter. Denn das Grundstück liege im Sanierungsgebiet. „Eine Bauvoranfrage wurde gestellt“, informiert der Unternehmer. „Wir würden uns freuen, wenn wir im Frühjahr 2022 mit dem Bau beginnen können.“

Das wäre ein guter Zeitpunkt, weil die Firma in der Erich-Böhmke-Straße und der Wolgaster Straße weitere Vorhaben verfolge, deren Realisierung weiter vorgeschritten sei. In der Böhmke-Straße 27/28 laufen Umbauarbeiten für insgesamt elf Wohnungen. Als Hinterlandbebauung sollen in Abschnitten drei Mehrfamilienhäuser mit je acht Wohnungen in mehreren Bauabschnitten entstehen.

An den Neumünsteranern hat es nicht gelegen, dass das Grundstück am Karl-Marx-Platz so lange eine Brache war. „Es hat acht Jahre gedauert, bis der eigentlich abgesprochene Erwerb endlich vollzogen war“, so Jan Christoph Michel.

Zwangsversteigerungen mit Strohleuten verhindert

Denn Torsten Abs sanierte zwar nicht, aber hielt an seinen unsanierten Grundstücken fest, die er als Sicherheiten für Bankkredite verwendete. Einige Zwangsversteigerungen verhinderte er mithilfe von Strohleuten, die die höchsten Gebote abgaben, aber nicht bezahlen konnten. Deshalb stand Abs schon in Greifswald vor Gericht, nachdem er zuvor mit bundesweitem Haftbefehl gesucht wurde.

Das Berliner Polizeipräsidium warnte deshalb sogar Notare vor Geschäften mit ihm. Gerichtsvollzieher versuchten in Greifswald vergeblich, Geld von ihm einzutreiben, aber er war unter seiner Meldeadresse nicht zu finden. Abs gilt als sehr redegewandt und fand immer wieder Partner, die mit ihm Geschäfte machen wollten.

Das Haus Am Mühlentor 2 gehörte zum Besitz von Torsten Abs. Quelle: Eckhard Oberdörfer

Bekannte Beispiele früherer Abs-Grundstücke sind die frühere Poliklinik Am Mühlentor 2, die Häuser Markt 26/27 am Fischmarkt und Grundstücke Lange Straße/Ecke Kapaunenstraße, die gegenwärtig bebaut werden.

Markt 26/27 hatte Abs bei einer Versteigerung erworben. Sein Nachfolger sanierte sie. Quelle: eob

Dass es zum Verkauf am Karl-Marx-Platz kommt oder schon gekommen ist, nährt die Hoffnung, dass ein Investor endlich die Fläche mit der Brandruine der Villa an der Schützenstraße 5 in der Nähe des Hanserings entwickelt.

Wird bald Filetgrundstück am Hansering bebaut?

Interessenten für dieses Filetgrundstück gab es in der Vergangenheit mehr als genug. Bei der letzten auf der Zielgeraden gescheiterten Zwangsversteigerung 2019 war der Saal im Amtsgericht voll.

725 000 Euro war das Höchstgebot am Ende der „Bieterschlacht“ für 3600 Quadratmeter – also etwa 200 Euro je Quadratmeter. Abrisskosten und die mit Sicherheit notwendige Altlastenbeseitigung verteuern eine Investition. Interessenten sprachen 2019 von einer großen Wohnanlage, vergleichbar dem Hansering.

Das Grundstück mit der abgebrannten Villa Quelle: eob

Für das Ende des Engagements beziehungsweise angeblichen Engagements von Abs in Greifswald sprechen zum Beispiel auf norddata.de nachlesbare Daten aus dem Handelsregister zu seinem Firmengeflecht. Angesiedelt sind beziehungsweise waren sie in Berliner Bürohäusern. Abs soll seit Jahren in der Hauptstadt leben.

Die Karl-Marx-Platz 19 GmbH endete am 20. Juni 2020. Für die A-Quartier Management GmbH wurde das im September letzten Jahres angekündigt. Die A-Quartiere sind die Flächen zwischen Hansering und Rossmühlenstraße. Zum Abs-Besitz gehört dort eine Fläche von A 12 an der Kuhstraße neben dem Hansehof und das Grundstück an der Schützenstraße 5 mit der Villenruine.

Am Stralsunder Nordhafen hat Abs noch Land

Noch existent in Greifswald ist die Wohnpark Eldena GmbH & Co. Dänische Wiek KG, zu der Grundstücke am Hohen Graben gehören. Für den Eigenheimbau wäre ein bislang nicht existenter Bebauungsplan Voraussetzung. Dass es den je geben wird, ist derzeit wenig wahrscheinlich. Darum sind diese Flächen nicht so lukrativ.

Seit 2019 gibt es die MEAB Holding GmbH, die sich ganz allgemein mit dem „Halten und Verwalten von Beteiligungen aller Art an Gesellschaften jeder Rechtsform sowie die Verwaltung von eigenem Vermögen“ befasst. Ferner gibt es noch eine Grundstücksgesellschaft für den Stralsunder Nordhafen.

Von Eckhard Oberdörfer