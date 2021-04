Am Samstag durften sich über 60-Jährige in Greifswald und Pasewalk impfen lassen – ohne Termin. Der Andrang war groß, die Wartezeiten trotzdem meist kurz. In Greifswald bestand noch bis 19 Uhr die Möglichkeit, sich eine Impfung abzuholen. Wie der Tag sonst ablief, lesen Sie hier.