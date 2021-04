Greifswald

Die Menschen in Vorpommern-Greifswald haben am Samstag die Gelegenheit, ohne Termin eine Corona-Impfung zu bekommen. In Greifswald und Pasewalk finden zwei große Impf-Aktionen statt für Menschen, die älter als 60 Jahre sind.

Start ist um 8 Uhr, das Ende ist für 18 Uhr geplant. Eine ähnliche Aktion in Wismar hat jedoch gezeigt, das mit langen Wartezeiten gerechnet werden muss. Wir halten sie hier live auf dem Laufenden, wie lang die Schlange gerade ist und ob sich das Vorbeikommen noch lohnt.

Die Impf-Aktion in Vorpommern-Greifswald im Liveticker

Die Aktion startet im Impfzentrum Greifswald am Samstag um 8 Uhr und soll bis 18 Uhr andauern. In Pasewalk geht es erst um 10 Uhr los.

Willkommen zum Liveticker zur Impf-Aktion in Vorpommern-Greifswald. Wir halten Sie hier über die aktuelle Wartezeit auf dem Laufenden. Außerdem gibt es viele Stimmen und Bilder aus der Schlange und dem Impfzentrum.

Von OZ