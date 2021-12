Impfgegner-Demo in Greifswald: Neuer Standort und neue Route – Verkehrsbehinderungen

Greifswald

Am Montag kommt es ab dem späten Nachmittag wieder zu Verkehrseinschränkungen in gesamten Bereich der Greifswalder Innenstadt und dieses Mal auch in der Fleischervorstadt. Wieder haben Gegner der aktuellen Corona-Politik und der einer möglichen allgemeinen Impfpflicht dazu aufgerufen.

Seit mehreren Wochen treffen sich an diesem Ort Gegner der Impfpolitik und der verhängten Corona-Maßnahmen der Regierenden. Seit etwa einem Monat steigt die Zahl der Teilnehmenden regelmäßig. Am vergangenen Montag waren es rund 500.

Verkehrseinschränkungen in Fleischervorstadt

Während die Versammlungen und die Ausgangspunkte der anschließenden Demonstrationen in den vergangenen Wochen das Mühlentor war, hat sich der Standort nun geändert. Laut einem Aufruf soll die Kundgebung am 27. Dezember auf dem Marktplatz stattfinden, wo sie auch vor mehreren Monaten begonnen hat. Die Kundgebung soll erneut um 19 Uhr beginnen.

Die anschließende Demonstration entlang der Fleischerstraße über den Wall und weiter zur Gützkower Straße. Diese soll auf der kompletten Länge abgegangen werden. Von dort aus in die Neunmorgenstraße und über die Lange Reihe zur Europakreuzung. Von dort aus zurück zum Markt. Während der Zeit kann auf den beschriebenen Straßen mit einseitigen Verkehrsbeschränkungen und mehreren Minuten Wartezeit gerechnet werden.

Mehrere Demos in ganz Mecklenburg-Vorpommern

Die Gegner der Corona-Politik rufen erneut für den Montag und kommenden Mittwoch in mehreren Städten des Landes zu Demonstrationen auf. In dem Aufruf heißt es, dass Kundgebungen unter anderem in Rostock, Greifswald, Neubrandenburg, Wolgast, Schwerin, Sassnitz, Wismar und Teterow stattfinden sollen. In den vergangenen Wochen sind an je beiden Tagen mehrere Tausend Menschen auf den Straßen gewesen, um zu demonstrieren. Die Zahl stieg dabei beständig.

