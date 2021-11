Rostock

„Zur Zeit sind alle unsere Mitarbeitenden im Gespräch. Bitte rufen Sie später erneut an.“ Diesen Satz hörten am Montagmorgen vermutlich viele, die sich bei der Impfhotline einen Termin buchen wollten. Bis 12 Uhr mittags seien bereits 33 800 Anrufe bei der Hotline eingegangen, wie der Pressesprecher des Gesundheitsministeriums Alexander Kujat mitteilt. 70 Prozent davon seien allerdings Wahlwiederholungen. Die Impfhotline funktioniere aber, man brauche nur ein bisschen Geduld, versichert er.

„Innerhalb der ersten etwa dreieinhalb Stunden wurden 1459 Impftermine vergeben“, informiert der Pressesprecher. Davon hätten 157 sich für ihre erste Impfung angemeldet. „Das ist ein gutes Zeichen.“

Er appellierte allerdings auch an jüngere Menschen, mit einem Anruf noch etwas abzuwarten. Gerade hätten die rund 150 000 über 70-Jährigen im Land einen Brief mit der Empfehlung zur Auffrischimpfung bekommen. Sie sollten dann möglichst rasch bei der Hotline durchkommen. Etwa 32 Prozent der Anrufer am Morgen waren älter als 70 Jahre, wie Kujat berichtet.

450 Impftermine für einen Tag in Laage

Seit dem Morgen ist die Impfhotline des Landes wieder freigeschaltet und Impfwillige werden gebeten, vorab einen Termin über die Hotline zu vereinbaren. Das gilt zumindest für das Impfzentrum in Rostock-Laage, wie der Landkreis am Freitag mitteilte. „450 Termine können für einen Tag vergeben werden“, sagt eine Sprecherin des Landkreises. Am Freitag können die Menschen jedoch auch ohne Termin kommen.

Im Landkreis Vorpommern-Greifswald sei eine Terminvereinbarung für das Impfzentrum in Greifswald und an den Außenstandorten über die Hotline des Landes erst ab Mittwoch möglich, wie der Landkreis mitteilt.

Online-Portal für Impftermine soll ab Anfang Dezember geöffnet sein

Aktuell säßen im Callcenter mehr als 50 Mitarbeiter, die Termine vergeben. Nach dem Andrang am Montag sollen zehn weitere das Team unterstützen und in der kommenden Woche werde das Personal auf 70 Personen aufgestockt. Ab Ende nächster Woche solle auch das Online-Portal für Terminbuchungen voraussichtlich wieder zur Verfügung stehen.

Viele Kommunen fahren derzeit ihre Impfzentren wieder hoch und sind zudem mit mobilen Teams über Land unterwegs. Der Ministeriumssprecher betonte, es gebe natürlich auch die Möglichkeit der Impfung beim Hausarzt.

Die Hotline steht unter der Nummer 0385 / 20 27 11 15 montags bis freitags in der Zeit von 8 bis 16 Uhr zur Verfügung.

Von Gina Henning/dpa