Am Sonntag starten auch im Landkreis Vorpommern-Greifswald die Impfungen gegen das Corona-Virus. Sechs mobile Teams fahren zu den Senioren- und Pflegeheimen, um dort Bewohner und Mitarbeiter auf freiwilliger Basis zu impfen. „Wir rechnen damit, zum Start am Sonntag Impfstoff für etwa 1000 Impfungen zur Verfügung zu haben. Unsere Planungen gehen dahin, diesen auch bis zum Ende des Jahres aufzubrauchen“, sagt Landkreis-Impfmanager Dr. Timm Laslo. Die Universitätsmedizin Greifswald stellt das medizinische und ärztliche Personal für das Impfzentrum in der Hansestadt und übernimmt die medizinische Verantwortung für das Greifswalder Impfzentrum.

Sechs mobile Teams im Einsatz

Bis zu sechs mobile Teams sind bis zum Jahresende im Einsatz, um die Impfungen vorzunehmen. Die Teams starten von den beiden Impfzentren in Greifswald und Pasewalk aus. Ein mobiles Impfteam besteht aus einem Arzt, einer medizinischen Fachkraft sowie einem Dokumentar und einem Fahrer.

Greifswalder Impfzentrum in Hand der Unimedizin

„Mit der Kompetenz der Universitätsmedizin können wir das Vertrauen in die Impfung deutlich stärken. Mit Roswitha Bruns hat die Unimedizin zudem eine sehr erfahrene Ärztin für die medizinische Leitung gewonnen“, sagt Landrat Michael Sack ( CDU). Die Kinder- und Jugendärztin und Infektiologin hat über 40 Jahre an der Universitätsmedizin Greifswald gearbeitet und 28 Jahre die Impfweiterbildung für niedergelassene Ärzte in Vorpommern organisiert und durchgeführt.

Landkreis folgt Empfehlungen der Impfkommission

Laut Bruns werden die Impfungen auf Pflegekräfte und Ärzte auf den Stationen mit Corona-Patienten ausgedehnt, sobald ausreichend Impfstoff vorhanden ist. „In Abhängigkeit von der Impfbereitschaft und den zur Verfügung stehenden Impfdosen werden wir strikt nach der Empfehlung der Ständigen Impfkommission des Robert-Kochs-Instituts vorgehen“, so Bruns.

Landrat spricht von „Mammutaufgabe“

Die Impfzentren werden erst Anfang des neuen Jahres öffnen. Das Impfzentrum Pasewalk wird vor allem mit Fachpersonal der Bundeswehr unterstützt. Landrat Sack spricht von einer „Mammutaufgabe“. Der Landkreis bekomme Unterstützung von der Universitätsmedizin Greifswald, der Bundeswehr, dem Technischen Hilfswerk, dem Deutschen Roten Kreuz sowie vom Arbeiter-Samariter-Bund und von der Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft. „Zudem haben sich eine ganze Reihe von Ärzten sowie auch medizinisches Fachpersonal freiwillig für den Dienst in den Impfzentren gemeldet. Für diese Unterstützung sind wir außerordentlich dankbar“, sagt Sack.

