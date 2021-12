Impfstoff-Mangel in Vorpommern-Greifswald: Jetzt gibt’s nur noch Moderna 

Greifswald/Usedom

Der Impfstoff Biontech wird bundesweit immer rarer. Das zeichnet sich nun auch im Landkreis Vorpommern-Greifswald ab. Weil das Vakzin rationiert werden muss, hat das Impfmanagement des Kreises damit begonnen, bei den Impfungen schwerpunktmäßig auf Moderna umzustellen, wie ein Sprecher mitteilt.

Biontech sollen vorerst nur noch Personen unter 30 Jahre erhalten. So verfahren wird zudem bei Schwangeren und Stillenden sowie bei Zweitimpfungen, wenn bei der Erstimpfung ebenfalls Biontech verabreicht wurde. Die Impfstoffe der Hersteller Astra Zeneca und Johnson und Johnson stehen nicht mehr zur Verfügung.

Kreis erhält erneut Unterstützung von der Bundeswehr

Dass Biontech zur Mangelware geworden ist, sei ein bundesweites Phänomen „und eine daraus resultierende Empfehlung, der wir natürlich folgen“, begründet ein Kreissprecher, warum nun hauptsächlich Moderna im Impfzentrum Greifswald sowie an allen Außenstandorten verimpft wird.

Für das künftige Impfen hat der Kreis nun auch wieder Unterstützung von der Bundeswehr erhalten. Diese wird die mobilen Impfteams bei ihren Einsätzen in Vorpommern-Greifswald voraussichtlich bis Ende Januar unterstützen. 25 zusätzliche Soldatinnen und Soldaten unterstützen zudem erneut die Kontaktnachverfolgung am Standort Pasewalk. Weitere drei Bundeswehrangehörige verstärken das Team im Abstrich-Zentrum des Kreises, ebenfalls in Pasewalk.

200 Menschen bei Impfaktion im Greifswalder Rathaus

Die Impfbereitschaft steigt seit Wochen wieder an. Immer mehr Einwohner des Kreises lassen sich impfen oder boostern. Allein bei der Impfaktion am Donnerstag im Bürgerschaftssaal des Greifswalder Rathauses wurden 200 Impfdosen verabreicht. Davon 52 Erst- und 120 Drittimpfungen.

Neben Impfungen mit Termin bietet der Kreis auch freies Impfen an. Die nächsten Möglichkeiten ohne Termin finden am 4. Dezember in der Ostseetherme Ahlbeck von 10 bis 16 Uhr sowie in der Stadthalle Torgelow von 9 bis 17 Uhr statt. In Greifswald wird am 6. Dezember von 9 bis 16 Uhr erneut im Greifswalder Rathaus ohne Termin geimpft.

Wann der Landkreis wieder mehr Dosen von Biontech zur Verfügung hat, ist noch nicht ganz klar. Bis Jahresende soll es insgesamt für Deutschland rund 24 Millionen Dosen von Biontech und 26 Millionen von Moderna geben.

Von chl