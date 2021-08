Greifswald

Der Kreis Vorpommern-Greifswald plant die nächste Aktion, um auch die letzten unentschlossenen in die Impfzentren zu treiben. Nach Bratwurst zur Impfung, den Pieks am Strand, Mitternachtsimpfungen und Gutscheinen soll nun ein Familientag helfen. Der Landkreis bietet deswegen am kommenden Samstag, dem 28. August, einen Impftag für die ganze Familie an.

Von 8 bis 16 Uhr sollen sich Kinder ab 12 Jahren mit ihren Eltern ohne vorherige Terminabsprache im Greifswalder Impfzentrum (Brandteichstraße 20) impfen lassen. Laut Kreisinformationen sei die kürzlich erfolgte Änderung der Empfehlung der ständigen Impfkommission (Stiko) Grund für das Angebot. Laut der Stiko können sich nun auch Jugendliche ab 12 Jahren gegen das Corona-Virus impfen lassen. Zulässig seien dafür die Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Moderna.

Eltern müssen dabei sein

Da bei impfwilligen Personen in diesem Alter eine sorgeberechtigte Person zwingend dabei sein müsse, biete der Kreis den Impftag für die ganze Familie an, um auch denjenigen, die sonst arbeiten müssen oder während der regulären Öffnungszeiten nicht kommen könnten, ein attraktives Angebot zu machen, heißt es in der Erklärung.

Das Angebot gelte jedoch nicht nur für Eltern mit ihren Kindern. Wie immer seien auch alle anderen Menschen willkommen, die sich schnell und ohne Wartezeiten impfen lassen wollen. Für alle gilt jedoch: Sie sollten ihren Personalausweis und ihren Impfpass dabei haben.

Von Philipp Schulz