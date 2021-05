Greifswald

Einen Termin für eine Erstimpfung gegen das Coronavirus zu bekommen, ist derzeit Glückssache. Hausarztpraxen und Impfzentren sind zu großen Teilen mit Zweitimpfungen beschäftigt und können kaum mehr neue Termine anbieten. Der Flaschenhals: zum einen zu wenig Impfstoff, zum anderen die Auslastung der Hausärzte.

In der Gemeinschaftspraxis von Dr. Matthias Herberg und Dr. Beate Herberg werden pro Tag 40 Impfungen verabreicht, sagt der Arzt für Innere Medizin. Die Praxis ist damit ausgelastet. „Wir befinden uns auch immer noch in der Priorisierung und haben die Patienten angerufen, die für eine Impfung in Frage kommen. Wegen des zusätzlichen Aufwandes bin ich früher als sonst in der Praxis und mache später Feierabend“, sagt Herberg.

Ältere Patienten lehnen Astrazeneca ab

Ähnliche Situation in den Impfzentren des Landkreises Vorpommern-Greifswald in Greifswald und Pasewalk: Der Löwenanteil an Terminen fällt auf Zweitimpfungen. Bei Astrazeneca ist die nach rund zwölf Wochen, bei Biontech nach sechs Wochen fällig.

„Aufgrund der geringen uns zur Verfügung stehenden Impfstoffmenge können wir aktuell nur wenige Erstimpfungen anbieten, allerdings gibt es in beiden Impfzentren derzeit noch freie Termine“, sagt Achim Froitzheim, Pressesprecher des Landkreises. Die Anzahl sei „sehr überschaubar“.

In der vergangenen Woche seien 1500 Erstimpfungen und 3000 Zweitimpfungen in Greifswald erfolgt, so der Sprecher weiter. Insgesamt haben in den Impfzentren in Vorpommern-Greifswald laut Daten des Landesamtes für Gesundheit und Soziales 56 843 Menschen die Erst- und 21 510 die Zweitimpfung erhalten.

In den Impfzentren kommt kein Impfstoff von Astrazeneca mehr für Erstimpfungen an, weil der an die Hausärzte geht. Der Impfstoff ist, wie das Präparat von Johnson&Johnson, für alle Personen über 18 Jahre freigegeben. Dr. Matthias Herberg könnte mehr von Astrazeneca bestellen. Trotz der guten Daten zum Impfstoff lehnen viele ältere Patienten ihn ab, weil in seltenen Fällen gefährliche Nebenwirkungen auftreten. „Uns stößt derzeit sauer auf, dass wir als Hausärzte den Ladenhüter Astrazeneca an den Mann bringen sollen“, so Herberg.

Anfragenflut kommt auf Hausärzte zu

Gefragt sei viel mehr Biontech/Pfizer, so Herberg weiter. Nur erreichten seine Praxis wiederholt weniger Dosen als bestellt, was die Terminvergabe erschwert. „Darüber hinaus existiert leider keine Kommunikation zwischen Impfzentrum und Hausarztpraxis, sodass meine medizinischen Fachangestellten häufig umsonst telefonieren, weil die Patienten bereits im Impfzentrum geimpft wurden.“

Dabei ist die Gruppe der Impfberechtigten größer denn je: Seit Anfang Mai ist auch die Gruppe 3 an der Reihe, dazu zählen unter anderem über 60-Jährige und Polizisten, Feuerwehrmänner oder Beschäftigte im Einzelhandel. Am 7. Juni streicht die Bundesregierung die Priorisierung für alle Impfstoffe sogar komplett.

Die Folgen für die Hausärzte? „Dann werden wir mit Anfragen geflutet. Aber wir können eben auch nur mit dem Impfstoff wirtschaften, den wir bekommen. Wie lange es dann dauert, alle Anfragen abzuarbeiten, kann ich derzeit nicht sagen“, schätzt Dr. Herberg ein.

Hausärztin fordert Terminorganisation

Bei Hausärztin Nora Jahns stünden mittlerweile 373 Personen auf der Warteliste. 18 Impfungen könne sie insgesamt pro Woche durchführen. „Es ist ein enormer Aufwand, diese Termine zusätzlich zum normalen Praxisalltag zu organisieren und die Anfragen zu beantworten“, sagt Jahns.

Sie störe sich an mangelnder Kommunikation und Organisation: Menschen, die bei einem Sonderimpftag im Impfzentrum immunisiert wurden, melden sich nun bei ihr für den zweiten Termin. „Wir Hausärzte wollen impfen. Aber wenn das mit der fehlenden Organisation so weitergeht, dann überlege ich, eventuell mit dem Impfen aufzuhören. Anderen Kolleginnen und Kollegen geht es ähnlich“, mahnt Jahns. Es brauche eine zentrale Koordination der Folgetermine.

Restdosen sind Chance für Impfung

Eine Chance auf den ersehnten ersten Piks bietet der Fall, dass ein Impftermin kurzfristig ausfällt. Als bei einem Hausbesuch eine Impfdosis übrig blieb, telefonierte sich Dr. Herberg mit einem anderen Patienten zusammen. „Wir haben uns auf halbem Weg auf einem Parkplatz getroffen und so die Impfung durchgeführt.“

In den Impfzentren fallen derzeit rund fünf Prozent der vergebenen Termine aus, sagt Kreissprecher Froitzheim. Bleibt Impfstoff übrig, werde eigenständig nachorganisiert und der Impfstoff, wenn möglich, gemäß der Priorisierung verimpft. „Ist dies nicht möglich, erhalten Menschen, die rasch verfügbar sind, die Dosen, bevor diese verfallen“, so Froitzheim.

Entspannung ab Juni?

In der Vergangenheit kam es in Einzelfällen dazu, dass Menschen außerhalb der Priorisierung geimpft wurden, weil sie Mitarbeiter in den Impfzentren kannten und über diesen Kontakt angerufen wurden. Der Kreis hat es bisher unterlassen, einen öffentlichen Aufruf für die Restdosen zu starten, praktisch eine Warteliste für Jedermann. Er plane auch keinen Aufruf, weil es sich nur um wenige Restdosen handele und in der breiten Masse keine Erwartungen geweckt werden sollten, die nicht erfüllt werden können, so Froitzheim.

Für Anfang Juni wird mit größeren Impfstoffmengen für Mecklenburg-Vorpommern gerechnet. Dann könnte auch die Zahl der Erstimpfungen wieder steigen. Bevor es soweit ist, bleibt Impfwilligen also nur, sich beim Hausarzt oder zentral über die Landeshotline für ein Impfzentrum zu registrieren und zu warten.

Von Christopher Gottschalk