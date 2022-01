Greifswald

In den kommenden Tagen bieten der Landkreis Vorpommern-Greifswald und vereinzelt Hausärzte in Greifswald Möglichkeiten, sich gegen Corona impfen zu lassen. Der Landkreis weist darauf hin, dass im Impfzentrum in der Brandteichstraße 20 und an den Außenstandorten auch Kurzentschlossene ohne Termin den Piks erhalten können, selbst wenn parallel Impfungen mit Termin stattfinden. Dabei könne es aber zu kurzen Wartezeiten kommen, teilt eine Kreissprecherin mit.

An jedem Dienstag seien zudem Kinderärzte im Greifswalder Impfzentrum vor Ort, die Eltern und ihre Kinder in der Zeit zwischen 14 und 18 Uhr beraten und die Impfungen durchführen. Die Impfung bekommen Kinder ab fünf Jahren. An jedem Samstag zwischen 8 und 16 Uhr wird zudem der Familienimpftag durchgeführt; ein Termin ist nicht notwendig.

Termine können über die Landeshotline 0385 202 711 15 oder über die Internetseite smartimer.de vereinbart werden. Das sind die Impfsonderaktionen in den kommenden Tagen in Greifswald und dem Landkreis:

Mittwoch, 19. Januar

Lassan, ohne Termin von 9 bis 18 Uhr, Schulstraße 5, mit Moderna und Biontech, Kinderimpfstoff

Anklam, mit Termin von 10 bis 18 Uhr, Baustraße 48/49, mit Moderna und Biontech

Donnerstag, 20. Januar

Anklam, mit Termin von 10 bis 18 Uhr, Baustraße 48/49, mit Moderna und Biontech

Torgelow, mit Termin von 10 bis 17 Uhr, Blumenthaler Straße 18, mit Moderna und Biontech

Greifswald, Kinderarzt Dr. Michel in der Knopfstraße 12/13, Termine nur über smartimer.de zwischen 8:30 und 18:20 Uhr, nur Biontech

Freitag, 21. Januar

Neuenkirchen, mit Termin von 9 bis 18 Uhr, Marktkauf am Marktflecken, mit Moderna und Biontech

Seebad Bansin, mit Termin von 10 und 18 Uhr, Waldstraße 1, mit Moderna und Biontech

Greifswald, ohne Termin von 13 bis 18 Uhr, Bürgerschaftssaal, mit Moderna und Biontech, Kinderimpfstoff

Montag, 24. Januar

Neuenkirchen, ohne Termin von 9 bis 18 Uhr, Marktkauf am Marktflecken, mit Moderna, Biontech und Johnson&Johnson

Pasewalk, mit Termin von 9 bis 18 Uhr, An der Kürassierkaserne 9 (Landratsamt), mit Moderna und Biontech, Kinderimpfstoff

Loitz, ohne Termin von 9 bis 18 Uhr, Marktstraße 157, mit Moderna, Biontech und Johnson&Johnson, Termin über Stadt Loitz: 039998 1534

Von OZ