Greifswald

Warten in einer Telefonschleife oder Reservierung über ein Onlineportal sind Geschichte: Der Landkreis Vorpommern-Greifswald bietet die Impfung gegen das Coronavirus ohne Termin an. Das teilt eine Sprecherin mit. Interessierte könnten innerhalb der Öffnungszeiten zu den Terminen kommen und sollten dafür den Personal- und den Impfausweis dabei haben. Allerdings bieten Hausärzte weiterhin Termine über die Onlineplattform smartimer.de an, auf der mit wenigen Klicks eine Anmeldung möglich ist.

Der Landkreis weist darauf hin, dass im Impfzentrum Greifswald in der Brandteichstraße 20 neue Öffnungszeiten gelten. Diese lauten: Montag, Mittwoch und Donnerstag von 8 bis 13 Uhr und von 14 bis 16 Uhr; Dienstag und Freitag von 8 bis 13 Uhr und 14 bis 18.30 Uhr. An jedem Sonnabend ist zudem der Familienimpftag von 8 bis 12 Uhr und von 13 bis 16 Uhr, an dem sich alle ab fünf Jahren impfen lassen können.

Laut Kreis ist aktuell kaum mit Wartezeiten zu rechnen. Zum Einsatz kämen weiterhin die Impfstoffe von Biontech/Pfizer, Moderna und Johnson&Johnson. Neben den festen Zeiten im Impfzentrum bietet der Landkreis folgende Sonderaktionen an.

Mittwoch, 16. Februar

Freies Impfen im Rathaus Greifswald, 9 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr, Bürgerschaftssaal, Markt

Donnerstag, 17. Februar

Freies Impfen in Anklam, 10 bis 13 Uhr und 14 bis 18 Uhr, Volkshaus Anklam, Baustraße 48/49

Freies Impfen in der Gemeinde Torgelow (Mehrgenerationenhaus), 10 bis 13 Uhr und 14 bis 17 Uhr Blumenthaler Str. 18

Die wichtigsten Nachrichten aus MV als Newsletter Welche Nachrichten interessieren Sie besonders? Erhalten Sie jeden Tag gegen 6.30 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus ihrer Region in Mecklenburg-Vorpommern. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Freitag, 18. Februar

Freies Impfen im Marktkauf Neuenkirchen, 9 bis 13 Uhr und 14 bis 18 Uhr, in der Passage zwischen Reisebüro und Post

Freies Impfen im Schönwalde Center, 10 bis 16 Uhr, im Ernst-Thälmann-Ring 11 - 13

Von Christopher Gottschalk