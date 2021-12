Imposant, aber finanziell ein Desaster – der Bau des Hauptgebäudes der Universität Greifswald

Greifswald

Das Hauptgebäude der Universität Greifswald gehört zu den herausragenden Zeugnissen der Schwedenzeit in Vorpommern. Sein Architekt Andreas Mayer (1716 bis 1782) war einer der erfolgreichsten Professoren der Hohen Schule im 18. Jahrhundert. 1741 wurde der gebürtige Augsburger nach Greifswald berufen. Die schwedische Regierung bewilligte ihm aufgrund seiner Leistungen 1750 als einzigem Professor eine Gehaltserhöhung auf Kosten der Universitätskasse.

Begründer der ersten Greifswalder Sternwarte

Berühmt wurde der Physikprofessor auch durch die Beobachtung der nur alle acht bzw. dann 105,5 und wieder acht Jahre stattfindenden Venustransite (Vorbeiziehen des Planeten vor der Sonne) 1761 und 1769 vom Dachgeschoss seines Hauses Papenstraße (heute Lutherstraße) 10 gemeinsam mit Lambert Heinrich Röhl. Dadurch wurde in einem ersten gesamteuropäischen Forschungsprojekt der absolute Abstand zwischen Venus und Sonne bestimmt. Der vielseitig gebildete Mayer kartographierte Schwedisch-Pommern, gründete die erste Greifswalder Sternwarte und gab den Schwedisch-Pommerschen-Rügianischen Staatskalender heraus.

Das einstige Amthaus von Andreas Mayer, von dem er den Venustransit beobachtete (Lutherstraße 10). Quelle: Eckhard Obderdörfer

Allerdings fällt ein großer Schatten auf das Wirken des Mannes. Durch den Bau des Hauptgebäudes brachte er seine Hochschule in eine extreme finanzielle Schieflage, wie Elisabeth Heigl in ihrer lesenswerten Dissertation „Zwischen Selbstverwaltung und furor camereralisticus. Die Finanzverwaltung der Universität Greifswald 1566 bis 1806“ nachweist. Sie ist gedruckt als Band 13 der Geschichte der Universität Greifswald im Franz-Steiner-Verlag erschienen.

Mitte des 18. Jahrhunderts gab es eine sehr reformwillige Regierung in Schweden, die praktische, wirtschaftlich verwertbare Wissenschaften fördern wollte. Die Universität, die sich über die Einnahmen des 1634 vom letzten pommerschen Herzogs aus dem Greifengeschlecht, Bogislaw XIV., geschenkten Amtes Eldena finanzierte, hatte ihre ökonomischen Probleme in den Griff bekommen. Das eröffnete Spielräume. 1666 waren eine Gehaltserhöhung der Ordinarien angekündigt worden, aber nicht erfolgt. Stockholm war laut Heigl seinerzeit an seiner vorpommerschen Hochschule interessiert, was nicht immer der Fall war. Eine Mehrheit des Reichstages wollte, dass die Uni mehr Geld für bessere Einrichtungen für wirtschaftlich verwertbare Wissenschaften, für Naturwissenschaften und Medizin ausgibt.

Neubau dreimal so teuer als geplant

„Die Entscheidung, ob in Lehrpersonal oder -einrichtungen investiert werden sollte, traf in Greifswald im Prinzip Andreas Mayer, als er in seinem Rektoratsjahr 1747-1748 im Konzil, in Stralsund (Sitz des Generalgouverneurs) und in Stockholm den Neubau des stark sanierungsbedürftigen Kollegiengebäudes erfolgreich propagierte.“ Trotz anfänglich starker Opposition der anderen Professoren und „unter zumindest fragwürdigen Umständen“ setzte er laut Heigl die vom Schwedenkönig Friedrich I. (1676 bis 1751) befürworteten Pläne durch. Mayer wurde zudem Projektleiter. Statt der vorgesehenen 12 000 Taler kostete der Bau 32 000 Taler. Die Uni musste ihre Rücklage großteils aufbrauchen und sich in der Region verschulden. Dass das andere Professoren verärgerte, muss nicht verwundern. Geld für Investitionen fehlte nun. Mayer seinerseits gehörte zu denen, die in Schreiben an den König ein sehr negatives Bild der Hohen Schule, ihrer Lehre und Verwaltung zeichneten. Heigl geht dem in ihrer faktenreichen Dissertation nach und beleuchtet eingehend die Interessen der Professoren, des schwedischen Königs, der Landstände ein. Es sind fast 500 geradezu von Fakten überquellende Seiten.

Universität nie zahlungsunfähig

Heigl kommt zu dem Schluss, dass die wissenschaftlichen Leistungen der Universität weit besser als ihr Ruf waren. Auf der Grundlage deutlich erhöhter wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit – von 1775 bis 1795 stiegen die jährlichen Einnahmen von etwa 28 000 auf etwa 48 000 Reichstaler durch Ertragssteigerungen, höhere Pachteinnahmen und Mehrerlöse beispielsweise durch den Verkauf von Holz und Torf. Zahlungsunfähig sei die Hochschule nie gewesen. „Aus der Universitätskasse konnten die Gehälter beglichen, Gehälter ausgezahlt und in die Infrastruktur insbesondere des Gutsbetriebs investiert“, so Heigl.

Skulptur des Schwedenkönigs Friedrich I. am Rubenowdenkmal mit dem Modell des Hauptgebäudes der Uni im Arm. Quelle: Eckhard Oberdörfer

Die Historikerin stellt zusammenfassend fest, dass es vom 16. Bis 19. Jahrhundert eine fortschreitende Rationalisierung, Professionalisierung und Anpassung an die wirtschaftlichen Verhältnisse gab. Es liege die Vermutung nahe, dass diese Anpassung immer dann besonders erfolgreich war, wenn sich die Landesherrschaft am wenigsten für die Uni interessierte. Investiert hätten die Schweden nicht in ihre pommersche Hochschule.

Bis 1813, so Heigl, war die Universität selbstverwaltet und eigenfinanziert. Dabei spielten die Fähigkeiten der akademischen Finanzverwalter, der Procuratoren, die nur Rektor und Konzil verantwortlich waren, eine entscheidende Rolle. Schuldenabbau stand, zur Not auch unter Nichtbefolgung anderer Vorgaben der Regierung, stets im Vordergrund. Heigl betont, dass der Uni zwar das Selbstverwaltungsrecht zustand, dass aber der Landesherr das Kontrollrecht hatte und höhere Ausgaben nur im Einverständnis mit König und Kanzler erfolgen konnte. Alles in allem habe es ein „differenziertes Spannungsfeld zwischen der (nicht immer geschlossen auftretenden) Universität, der schwedischen Landesherrschaft sowie den pommerschen Ständen“ gegeben.

Elisabeth Heigl: Zwischen Selbstverwaltung und „furor cameralisticus“. Die Finanzverwaltung der Universität Greifswald 1566 -1806“, ISBN 978-3-515-12860-5, 88 Euro

Von Eckhard Oberdörfer