„In 15 Fällen ging es um Leben und Tod“ – Nachteinsatz von „Christoph 47“ hat sich bewährt

Herzstillstand, allergischer Schock und Gehirnblutung: Bei lebensbedrohlichen Erkrankungen wie diesen erhalten Patienten in Vorpommern seit Anfang August auch in der Nacht schnelle medizinische Hilfe aus der Luft. Nach knapp vier Wochen Nachtflugeinsatz von „Christoph 47“ zogen Gesundheitsminister Harry Glawe ( CDU) und die DRF-Luftrettung am Montag eine erste Bilanz. Demnach hob der Rettungshubschrauber seitdem zu 20 Nachteinsätzen ab. „In 15 Fällen ging es dabei um Leben und Tod“, so Krystian Pracz, Vorstandsvorsitzender der DRF Luftrettung. Sternförmig von der Greifswalder Luftrettungstation aus flog der Rettungsheli nach Usedom, Rügen, Hiddensee oder Pasewalk. Ein Flug ging beispielsweise in den äußersten Zipfel der Insel Rügen zu einer Reanimation. „Der Patient hätte höchstwahrscheinlich nicht überlebt, wären wir nicht rechtzeitig gekommen“, so Pracz.

„Krankheit macht nicht vor der Nacht halt“

Politiker, Ärzteteam und auch die Piloten zogen ein positives Zwischenfazit. „Wir geben den Patienten eine Chance zum Überleben, die sie vorher nicht hatten“, sagt Markus Freudenhagen, Pilot und Regionalleiter Nord der DRF-Luftrettung. „Eine Krankheit macht nicht vor der Nacht halt“, so Klaus Hahnenkamp, stellvertretender Ärztlicher Vorstand der Uni-Medizin Greifswald. Jetzt könne der Rettungshubschrauber fliegen, wann immer er gebraucht werde. Allein in diesem Jahr kommt der Heli bislang auf 875 Einsätze.

Flugminute kostet zwischen 68 und 76 Euro

Seit Jahren wurde um den Einsatz eines nachtflugfähigen Rettungshubschraubers gerungen. Finanzierungsfragen mit den Krankenkassen mussten geklärt und ein Lärmgutachten erstellt werden. Im April stationierte die Luftrettungsorganisation einen neuen, deutlich leiseren Hubschrauber vom Typ H 145 in Greifswald. Das Gesundheitsministerium – Luftrettung fällt in die Zuständigkeit des Landes – gab grünes Licht für die Ausweitung der Betriebsstunden. Minister Harry Glawe erinnerte an die Kosten von 68 bis 76 Euro pro Flugminute – eine enorme Summe, die sich die Gesellschaft leiste, um Patienten schnell und qualitativ hochwertig erstzuversorgen, so Glawe.

Feuerwehren leuchten Landeplatz aus

Die Piloten tragen während des Fluges spezielle Nachtsichtbrillen und kooperieren mit den örtlichen Feuerwehren, die den Landeplatz für eine sichere Landung ausleuchten. „Die Zusammenarbeit hat von Anfang an wie am Schnürchen geklappt“, sagte Lutz Fischer, Ärztlicher Leiter des Rettungsdienstes Vorpommern-Greifswald. Notärzte wurden zusätzlich geschult, der Pilotenstamm ausgeweitet. Zwar sind ab Herbst in Vorpommern weniger Touristen zu versorgen. Da es aber dann länger dunkel ist, rechnet die DRF Luftrettung mit einer gleichbleibenden Zahl von Einsätzen.

Von Martina Rathke