In Greifswald explodieren die Heizkosten

Greifswald

Das gab es noch nie: Die beiden großen Wohnungsunternehmen WVG und WGG fordern ihre Mieter in diesen Tagen per Brief dazu auf, freiwillig höhere Abschlagszahlungen für Heizkosten vorzunehmen, um im nächsten Jahr bei den Betriebskostenabrechnungen nicht das böse Erwachen zu bekommen. Hintergrund sind drastische Preissteigerungen bei der Fernwärme, die von den Greifswalder Stadtwerken erzeugt wird. Damit werden rund 70 Prozent der Greifswalder Bevölkerung versorgt.

In einer gemeinsamen Pressemitteilung von WVG, WGG und Greifswalder Stadtwerken heißt es, dass Erdgas an der Börse zurzeit einer massiven Preisexplosion unterliege. Die Stadtwerke setzen seit Jahren auf diesen Energieträger, um durch Kraft-Wärme-Kopplung für die Haushalte, Unternehmen sowie öffentlichen Einrichtungen der Stadt Fernwärme zu produzieren. „Die Beschaffungspreise für Erdgas haben sich seit März 2020 mehr als verdreifacht“, heißt es nun. Auch wenn durch die Beschaffungsstrategie der Stadtwerke sichergestellt sei, dass diese massiven Preissteigerungen abgemindert auf die Endkundenpreise wirken, „muss dennoch ein Teil auf die Kunden umgelegt werden“. Die Antwort darauf, wie genau diese Strategie aussieht, blieb das Unternehmen am Dienstag auf OZ-Anfrage zunächst schuldig.

Tausende Briefe zugestellt

Fakt ist: Die Preissteigerung hat vermutlich doppelt so hohe Heizkosten wie bislang üblich für Tausende Mieter von WGG und WVG zur Folge. „Wir empfehlen unseren Mitgliedern daher eine Erhöhung der Heizkostenvorauszahlungen vorzunehmen, um hohen Nachzahlungen vorzubeugen“, sagt Anja Groß, Pressesprecherin der Wohnungsbau-Genossenschaft Greifswald. Laut WGG-Vorstand Klaas Schäfer seien mittlerweile rund 5000 Briefe an die Mitglieder zugestellt worden. Einige fragten per Telefon nach, suchten das Gespräch, um Klarheit zu gewinnen, so Schäfer. Manche stimmten einer Erhöhung der Abschläge über das Lastschriftverfahren bereits zu.

Regenerative Wärmeerzeugung

Ähnlich sieht das bei der städtischen Tochter, der Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft Greifswald (WGG), aus. Bei ihr sind rund 8000 Haushalte und damit rund 94 Prozent aller Mieter betroffen. Um die Greifswalder vor immensen Nachzahlungen zu schützen, empfiehlt auch die WVG, die Vorauszahlungen zu verdoppeln. In einem Schreiben, das in diesen Tagen versandt wird, bittet das Unternehmen um Zustimmung. „Wir versuchen mit unterschiedlichen Maßnahmen, wie dem Mieterstrommodell, Dachbegrünung und Photovoltaikanlagen, den Preissteigerungen der zweiten Miete entgegenzuwirken“, sagt Klaus-Peter Adomeit, Geschäftsführer der WVG.

Um die weitere Abhängigkeit vom Erdgas perspektivisch zu reduzieren, investieren die Stadtwerke Greifswald in eine regenerative Wärmeerzeugung: Aktuell bauen sie nach eigenen Angaben die zurzeit größte Solarthermieanlage Deutschlands. Ab 2024 sollen etwa 35 Prozent der Fernwärme unabhängig vom Gas umweltfreundlich regenerativ erzeugt werden. Das bedeute dann auch 35 Prozent Preisunabhängigkeit vom Erdgas.

Von Petra Hase