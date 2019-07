Greifswald

In der Hansestadt sind Plätze in Kindertagesstätten Mangelware. Rund 200 fehlen laut der Statistik des Kreises. Dass es seit 2013 einen Rechtsanspruch auf einen Platz für Kinder ab einem Jahr gibt, hilft Betroffenen nur bedingt. Was zumutbar ist, haben Gerichte inzwischen mehrfach entschieden. „Die Zumutbarkeit ist dann gegeben, wenn eine Kindertagesstätte oder eine Kindertagespflegeperson in höchstens einer halben Stunde von der Wohnung erreichbar ist“, informiert Achim Froitzheim, der Sprecher des Kreises Vorpommern-Greifswald. Zum neuen Schuljahr wird es besser, aber nicht so wie erhofft.

Kitagipfel weckte große Hoffnungen

Ein Blick zurück: Im Juni 2018 suchten 285 Familien einen Krippen-, Kindergarten- oder Hortplatz. Im gleichen Monat fand ein großer Kitagipfel im Greifswalder Rathaus statt. Ende 2019 sollte es eine Entspannung geben, kündigte Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne) an. Denn es gebe Pläne für mehr Plätze als nötig seien. Bis zu 750 neue Plätze könnten bis 2021 entstehen.

Aber 2019 folgte auf eine Hiobsbotschaft die nächste. Investoren werfen der Stadt vor, ihre Möglichkeiten bei der Vergabe von Baugenehmigungen nicht auszuschöpfen. Die Betriebskita des Pflegedienstes Ora Cura am Helmshäger Berg wird es nicht geben. Beim Projekt des Internationalen Bundes (IB) im Gebäude des Indoorspielplatzes Kuntibunt ist das letzte Wort zwar noch nicht gesprochen ebenso wie für eine Kita in der Straße Am Mühlentor, mit der sich mittlerweile das Oberverwaltungsgericht befasst. Aber genehmigt wurden die Vorhaben nicht.

Auch das Projekt der Kindervilla „Kopernikus“ der Weidenbaum GmbH liegt erst einmal auf Eis. „Wir haben keine Fördermittel bekommen“, begründet Chefin Anja Au.

Stadt: Land soll Förderprogramm auflegen

„Wir bedauern, dass es keine Fördermittel vom Land für die Weidenbaum GmbH gibt“, sagt Stadtsprecherin Andrea Reimann. „Wir haben den Investor nach unseren Möglichkeiten unterstützt.“ Der Hauptausschuss hatte grünes Licht für die Vergabe eines Erbbaurechts an die Weidenbaum GmbH gegeben. Seitens der Stadt wünsche man sich ein Landesförderprogramm, wie es über das Landwirtschaftsministerium für die Dörfer besteht. Mit Hilfe von ELER (Programm zur Entwicklung kleinstädtisch geprägter Gemeinden und Deponienrekultivierung) konnte in Hinrichshagen, unmittelbar am Stadtrand, eine neue Kita gebaut werden.

Interessenten für Kita im Technologiepark gesucht

„Wir sind weiter an Investoren interessiert“, weist Reimann den Vorwurf der Investorenfeindlichkeit und der Bevorzugung des städtischen Eigenbetriebes „Hansekinder“ zurück. So könnten sich aktuell noch bis 6. August Interessenten um Kauf oder Erbpacht im Gewerbegebiet „Technologiepark“ an der Siemensallee für den Bau einer Kita bewerben. Dieses Grundstück sei ursprünglich für ein Projekt des Arbeitersamariterbundes reserviert gewesen. Auch in den Bebauungsplänen 13 (Am Elisenhain) und 55 (Hafenstraße) seien Plätze für Kitas vorgesehen.

Ausnahmegenehmigungen sorgen für mehr Plätze

„Wir haben in den letzten Monaten gemeinsam mit dem Landkreis zahlreiche zusätzliche Kapazitäten schaffen können“, betont die Stadtsprecherin. In der Kindertagesstätte Riems seien es nun 55 statt 32 Plätze durch Übernahme und Sanierung eines bisher privaten Bereichs. Ferner nennt Reimann 20 bis 30 zusätzliche Kitaplätze in Einrichtungen des Eigenbetriebs Hansekinder, für die Ausnahmegenehmigungen erteilt wurden.

Das DRK plant nach wie vor seine Kindertagesstätte „ Alexander Puschkin“ in der Röntgenstraße um 16 Plätze. Die Erweiterung der Kindertagesstätte der Unimedizin durch die Volkssolidarität um 90 Krippen- und Kindergartenplätze sei weiter vorgesehen, bestätigt der Träger. Auch der Kinderladen in Lutherstraße wolle sich vergrößern, so Reimann.

ILL-Kita in Schönwalde II vor der Fertigstellung

Auch die Johanneskirchgemeinde hält an ihrem Vorhaben für 78 neue Kitaplätze in Schönwalde I fest. „Derzeit bereitet die Kirchengemeinde den Bauantrag vor und wartet auf weitere Fördermittelzusagen“, so Kirchenkreissprecher Sebastian Kühl. Vor einem Jahr hieß es noch, dass das Vorhaben der Johannesgemeinde im Sommer dieses Jahres realisiert sein sollte.

Das größte private Vorhaben ist das des Instituts für Lernen und Leben (ILL). An der Erich-Weinert-Schule sollen durch den Neubau 24 Krippen, 54 Kindergarten- und 44 Hortplätze zur Verfügung stehen. Die Bauarbeiten stehen vor dem Abschluss. Alles zusammengerechnet bleibt aber noch eine kleiner gewordene Versorgungslücke in Greifswald.

