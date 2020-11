Greifswald

Margoscha Gebauer aus Lubmin ist einfach nur glücklich. Lächelnd erzählt die 61-Jährige, wie sie als junges Mädchen begonnen hatte, Klavier zu spielen. Leider konnte sie diese Leidenschaft dann nicht mehr fortsetzen. Bis vor zwei Jahren. Denn da landete die gebürtige Polin auf der Webseite von Johann Putensen.

Dort las sie, dass er eine Musikschule betreibt, in der auch ältere Menschen herzlich willkommen sind. „Ich habe mich sofort angemeldet, erzählt die Frau, die in Lubmin eine Physiotherapie betreibt. Und diesen Schritt habe sie nicht bereut. Denn von ihrem 31-jährigen Lehrer ist sie begeistert. „Weil er so ganz ohne Druck arbeitet“, sagt Margoscha Gebauer. Man lerne bei ihm spielerisch. Das sei fantastisch.

Anzeige

140 Schüler im Alter von fünf bis 70 Jahren

140 Schülerinnen und Schüler zählt Greifswalds jüngste Musikschule aktuell. Das Alter der Eleven ist zwischen fünf und 70 Jahren. „Und wir wachsen weiter“, erläutert Johann Putensen, der das kleine Unternehmen gemeinsam mit seiner Freundin Jacoba Arekhi betreibt. Beide sind Profis in Sachen Musik.

Johann hat am Greifswalder Kirchenmusikinstitut studiert und hier zwei Bachelor-Abschlüsse erworben. Jacoba ist Absolventin der Königlichen Musikschule Stockholm und besitzt auch noch einen Masterabschluss von der Hochschule für Musik und Theater in Rostock. Zum Team der „ Musikschule am Wall“ gehören elf weitere Lehrerinnen und Lehrer. Alle sind jung und super ausgebildet „Zwei Pianisten haben sogar einen Doktortitel“, unterstreicht der Chef.

„Wir verstehen uns richtig gut, obwohl wir aus mehreren Ländern kommen.“, fügt Jacoba Arekhi hinzu. Sie selber stammt aus der Schweiz und hat turkmenische und argentinische Wurzeln. Ihre Muttersprache ist aber schwedisch, weil sie viele Jahre in Schweden gelebt hat. Wer möchte, kann bei ihr auch auf schwedisch Unterricht bekommen. Oder auf französisch. Jacoba spricht fünf Sprachen.

Musik auch während Lockdown geöffnet

Zum Glück kann die Musikschule auch während des Lockdowns öffnen. Aber auch online wird unterrichtet, wenn es die Situation erfordert. „Wir sind auf alles eingestellt“, meint Johann Putensen. „Wir haben auch Fiebermessgeräte bestellt und einen Hygieneplan entwickelt“, ergänzt er.

Putensens Vater ist stadtbekannt

Eigentlich muss man ja den Namen Putensen in Greifswald nicht weiter vorstellen. Schließlich ist Johanns Vater, Thomas, stadtbekannt. Und das Witzige: Die beiden ähneln sich nicht nur in ihrer Leidenschaft für die Musik, sondern auch in ihrer Mimik und Gestik. „Bis vor einigen Jahren haben wir auch noch viel gemeinsam musiziert“, sagt Johann. Oft war er bei den Auftritten mit dem Beatensemble seines Vaters dabei. In Erinnerung von dort sind vor allem seine Saxofon-Solos geblieben.

Dadurch hat er auch viele großartige Künstler kennengelernt. Angefangen bei der Jazzlegende Günther Fischer über den legendären Frontmann von „Stern-Meißen“ Reinhard Fissler bis hin zu Rockpoet Dirk Zöllner, um nur einige zu nennen.“ Auch von ihnen habe ich sehr viel mitbekommen“, blickt Johann voller Hochachtung zurück. „Vor fünf Jahren war aber die Zeit reif, sich abzunabeln“, erklärt er. „Ich wollte mein eigenes Ding machen. Und mein Vater hat mich dabei sehr unterstützt.“

Und er hilft immer noch. „ Zuletzt war er mit dabei, als wir unseren neuen Konzertflügel aufgestellt haben“, erzählt Putensen junior und schmunzelt dabei. „Damit hat er ja einschlägige Erfahrungen“, fügt er hinzu und spielt dabei natürlich auf den Auftritt seines Vaters bei „Wetten dass?“ im ZDF an. Dort trug er in den 1990-er Jahren ein Klavier mehrere Treppenstufen allein hoch und spielte anschließend darauf.

In Unterrichtsräumen wurden früher Kohlen gelagert

Das Haus in der Goethestraße 5, in dem sich die „Muikschule am Wall“ befindet, ist 116 Jahre alt. Thomas Putensen hat es vor ein paar Jahren erworben. Einige Unterrichtsräume sind im Keller entstanden, wo früher mal Kohlen lagerten. „Wir haben viele Wände rausreißen und und neue einsetzen müssen“, blickt Johann zurück. Da war viel Muskelarbeit notwendig. Aber auch Geschick. Zum Glück sei sein Vater ja gelernter Tischler, was beim Ausbau der Räume sehr hilfreich war, zeigt sich Sohnemann dankbar. Und außerdem ist er ja auch ein 1,90-Meter-Hühne.

Noch viele Pläne

Johann und Jacoba haben noch viele Pläne. So soll künftig auch der kleine Innenhof ins Unterrichtsgeschehen der Schule einbezogen werden. Ein Holzhäuschen ist dort bereits zu sehen und eine Bühne zum Musizieren im Entstehen. „Vielleicht können wir auch mal Kaffee und ein kleines Catering anbieten“, blickt Jacoba Arekhi noch weiter in die Zukunft. „Sie hat viele Ideen und einen klaren Blick, vor allem für Details“, schwärmt Johann Putensen für seine Freundin.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand.

Gerade haben sich die beiden eine Harfe angeschafft, so dass die Ausbildung in ihrer Musikschule nun schon auf sieben Instrumenten erfolgen kann (Klavier, Geige, Cello, Saxofon, Klarinette und Gitarre). Hinzu kommen Gesang, Musiktheorie und -produktion sowie eine musikalische Späterziehung. Unter letzterer kann man sich eine Entdeckungsreise in Sachen Musik für Erwachsene vorstellen. heißt es auf der Homepage. „Jeder soll schließlich Musik für sich so erleben, wie er es mag“, unterstreicht Johann Putensen. „Finde Deinen Klang“ heißt deshalb auch das Motto der mittlerweile dritten Musikschule in Greifswald. Getreu dem großen Beethoven, der einmal sagte: „Eine falsche Note zu spielen ist unwichtig, aber ohne Leidenschaft zu spielen, unverzeihlich.“

Lesen Sie auch

Von Reinhard Amler