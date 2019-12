In Greifswald kommt Kunst unter den Hammer

Greifswald

Eine spannungsvolle Möglichkeit, ein schönes Kunstwerk zu erwerben, bietet sich am Donnerstagabend um 19 Uhr im Sozio-kulturellen Zentrum St. Spiritus bei der nun schon 38. Ausgabe der Greifswalder Kunstauktion. Wie in den Vorjahren gibt es vielfältige Arbeiten von lokalen und regionalen Künstlern. Unter den Hammer kommen Kunstwerke aus den Bereichen Malerei und Zeichnung, Grafik und Fotografie sowie Skulptur und Keramik. Auch die Themen sind vielfältig, reichen von Landschaften, Figur und Akt bis hin zu abstrakten Bildwelten. Die Einstiegspreise werden vom Künstler festgelegt, einige Kunstwerke liegen bei einem Startgebot von unter 100 Euro und sind damit für Einsteiger in die Kunstwelt sehr interessant.

Als Künstler mit aktuellen Arbeiten dabei sind wieder bekannte Namen wie Karin Wurlitzer, Thomas Reich, Eckard Labs, Sylvia Dallmann und Sven Ochsenreither, aber auch viele junge Talente. Die beiden Greifswalder Kunstvereine Art7 und art-cube organisieren die Veranstaltung mittlerweile zum fünften Mal gemeinsam. Als Auktionator agiert der OZ-Redakteur und Chef vom Dienst Jan-Peter Schröder, vielen Kennern sicher von der OZ-Kunstbörse in Rostock bekannt.

Von OZ