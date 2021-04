In Greifswald und Gristow: Unbekannte brechen in mehrere Boote ein 

Greifswald

In Greifswald und Gristow sind Unbekannte in vier Boote eingebrochen. Aus einem Schiff an der Greifswalder Hafenstraße wurden Werkzeuge, Geräte und Einrichtungsgegenstände im Wert von 800 Euro gestohlen. Laut Polizei soll sich die Tat in der Zeit vom 18. April circa 14 Uhr bis 20. April circa 11.15 Uhr ereignet haben.

Aus einem weiteren Schiff wurde eine Rettungsinsel im Wert von 1600 Euro entwendet. In Gristow wurden aus einer Segelyacht elektronische Geräte im Wert von etwa 500 Euro gestohlen. An der Yacht entstand ein Schaden von 1000 Euro. Ebenfalls in Gristow wurde in ein weiteres Boot, das mit einem Trailer an Land stand, eingebrochen, jedoch nichts gestohlen. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 03834 540-224 (www.polizei.mvnet.de) entgegen.

Von OZ