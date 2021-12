In Greifswald veredelt: Hier gibt es den ersten Rum aus der Hansestadt

Greifswald

Nach einem Jahr Wartezeit steht der erste „Hanse Rum“ aus Greifswald verkaufsbereit in den Regalen des Greifswalder Stadtmarketings am Marktplatz. Im November 2020 wurde der Schnaps in Bourbonfässern an Bord des Seglers „Ondina“ gebracht und wurde nun in 200 und 500ml Flaschen abgefüllt.

„Ich freue mich, dass wir einen regionalen Anbieter gefunden haben, der uns den Traum vom eigenen Rum für Greifswald ermöglicht hat“, sagt Sophie Dufke, Leiterin der Greifswald-Information. Der 65-prozentige Rum wurde in der Brennerei „Maennerhobby“ von Martin Neumann aus Klein Kussewitz (Landkreis Rostock) ins Fass gebracht.

Die Greifswalderin Wally Pruß gestaltete die Flaschenetiketten mit einem Segelschiff und dem Fangenturm darauf.

Ein Euro je verkaufter Flasche geht an OZ-Weihnachtsaktion

Wer den Hanse Rum aus Greifswald kauft, tut damit außerdem noch etwas Gutes. Denn die Stadtmarketing GmbH spendet je verkaufter Flasche Rum einen Euro an die Weihnachtsaktion der Greifswalder OSTSEE-ZEITUNG.

Die Redaktion sammelt gemeinsam mit den Leserinnen und Lesern in diesem Jahr Geld, damit Grundschulkinder aus einkommensschwachen Familien an einem einwöchigen Sportferienlager in Peenemünde teilnehmen können. Ziel ist es, Mädchen und Jungen, die bisher noch gar keinen Kontakt zum Vereinssport hatten, verschiedene Sportarten vorzustellen, ihnen zu zeigen, wie viel Spaß der Sport in der Mannschaft ist und wie viel Freude Bewegung bringt.

Sportcamp für Kinder aus einkommensschwachen Familien

Dieses Sportferienlager zu unterstützen, ist ein ganz besonderes Anliegen von Maik Wittenbecher, Geschäftsführer der Greifwald Marketing GmbH: „Ich bin vierfacher Vater und weiß, wie wichtig es für meine Kinder ist, in den Greifswalder Vereinen aktiv zu sein. Ich möchte mir gar nicht vorstellen, was wäre, wenn sie dort nicht hinkönnten. Deswegen ist es uns enorm wichtig zu unterstützen, dass auch Kinder profitieren, deren Eltern sich das nicht leisten können.“

450 Flaschen Rum stehen bereit

Die Flaschen mit einem halben Liter werden in einer rustikalen Holzkiste mit maritimer Kordel verpackt, die in der Tischlerei des Pommerschen Diakonievereins hergestellt und in der Tischlerei des Greifswalder Holz-Designers Christian Pohl verziert wurden. „

Der fassgelagerte Rum wird seine Liebhaber finden, denn er passt zur Hansestadt und hat eine eigene Geschichte“, sagt Wittenbecher weiter. Die erste Auflage ist auf 450 Flaschen begrenzt und kostet 19,95 Euro für 200ml und 54,95 für den halben Liter.

Von OZ