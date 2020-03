In Greifswalder Rehaklinik herrscht „Normalität in unnormalen Zeiten“

Greifswald

Frühsport, Bewegungsbad, Krankengymnastik und „Kurzer Fuß“ – In der Greifswalder Parkklinik herrscht Normalität in unnormalen Zeiten. Nur, dass ich nicht in die Stadt darf, nicht besucht werden kann, Abstand gehalten werden muss und überall Desinfektionsspender stehen, zeugt von der Corona-Krise.

Es gab aber leckere Pfannkuchen am Sonntagnachmittag als Trost. Die modernen Kommunikationsmittel ermöglichen es, in Kontakt zu bleiben. Wann bekommt man mehr gute Wünsche als in so einer Situation. Die Mitarbeiter sind alle freundlich, zuvorkommend, so als ob nichts wäre da draußen. Da darf, da sollte man dankbar sein, und zwar den Leuten in der Parkklinik und auch unserem Land mit einem guten Gesundheitssystem.

Ich weiß gar nichts zu meckern. Das war schon in der Short Care Klinik so, alle waren so nett und zuvorkommend. Natürlich wäre ich lieber Zuhause, das ist keine Frage. Ich freue mich schon, wenn ich dank der Mitarbeiter wieder viel fitter die Treppe zu unserer Wohnung hinaufgehen kann.

Von Eckhard Oberdörfer