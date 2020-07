In Lubmin warten die Strandkörbe

Greifswald

Rechtzeitig zum vergangenen heißen Wochenende haben wir den Lesern in einer Ausgabe nochmal die schönsten Strände rund um Greifswald angepriesen. Schließlich suchten bei Eldena, Loissin, Lubmin, Ludwigsburg und Freest in den letzten Tagen zahlreiche Einheimische und Urlauber bei strahlendem Sonnenschein Abkühlung in den frischen Fluten. Auf die Bedürfnisse der Anhänger eines schönen Strandtages angepasst, gab es passend dazu Empfehlungen zu Sport- und Versorgungsangeboten.

Geblendet von so viel Sonnenschein oder einfach der Hitze geschuldet, blieben dabei leider einige Strandkörbe und eine WC-Anlage in Ludwigsburg unbeachtet. Denn selbstverständlich haben die Gäste auch im Sand von Lubmin weiterhin die Möglichkeit, im bequemen Strandkorb Schatten zu finden und die Füße hochzulegen.

Punkten kann der Strand von Lubmin auch damit, dass er im Bereich der Seebrücke bewacht wird und es hier Abschnitte für Textil, FKK und Hunde gibt. Also: Pack die Badehose ein, nimm dein kleines Schwesterlein und dann nischt wie raus nach Lubmin.

Von Wenke Büssow-Krämer