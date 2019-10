Neuer Reiterhof in Mesekenhagen bei Greifswald

Mesekenhagen

Zwei Bayern und ihre drei Kinder im Alter von sieben, acht und dreizehn Jahren wollen in Mesekenhagen einen Traum verwirklichen: Leben in ländlicher Idylle, ein Reiterhof, eine kleine Landwirtschaft und ein paar Ferienwohnungen, das plant die Familie von Softwareentwickler Michael Vogt. Seine Frau möchte außerdem an der Uni Greifswald studieren. „Nebenbei“ nutzen die Vogts eines der schönsten deutschen Segelreviere. Ihr Schiff, die „Phönix“, liegt auf der Südseite des Museumshafens in der Hansestadt. Es ist ein früherer Haikutter.

„Wir sind vor zwei Jahren aus unserem Wohnort nahe dem Sternberger See nach Vorpommern gezogen“, erzählt Vogt. Dass sie Greifswald und Umgebung anderen Teilen des nordöstlichen Bundeslandes vorzogen, ergab sich aus dem Gesamtpaket. Eine Hochschule gibt es nicht gar zu häufig. Außerdem sprach die Vielfalt der Schulen in der Hansestadt, konkret das Vorhandensein einer Montessorischule, für den Standort. In Bayern habe die Familie nichts Geeignetes gefunden.

„Wir haben so fünf/sechs Jahre gesucht“, erzählt Vogt. „Ein neuer Lebensmittelpunkt in der Mitte Deutschland kam nicht in Frage. Wir wollten keine Kompromisse, entweder Berge oder See.“ Dass die Familie mal Heimweh habe, räumt er ein. Michael Vogt ist berufsbedingt sehr viel unterwegs. Sein Job ist nicht an einen Ort gebunden. Ein Büro hat er im Schuhhagen, im Cowork-Haus.

Vogts haben das ehemalige Gutshaus, die frühere Schule, von Mesekenhagen und zehn Hektar Land erworben. Rauwollige Pommersche Landschafe sind bereits auf dem Gelände als Landschaftspfleger aktiv. „Wir haben elf übernommen, als der Förderverein des Naturerlebnisparks Gristow Ende letzten Jahres pleite ging“, erzählt Michael Vogt. „Jetzt sind es 26.“ Die Schafe helfen auch, nötige Bedarfe für eine weitere Beräumung des Geländes aufzuzeigen. Auf etwa einem Drittel der Fläche liege derzeit noch Schutt.

Die Schafe sind Landschaftspfleger Quelle: eob

„Wir möchten gern Ende nächsten Jahres von Greifswald nach Mesekenhagen ziehen“, sagt Vogt. „Vielleicht schaffen wir das.“ Vogts wohnen jetzt in der Greifswalder Innenstadt, wollen aber unbedingt hinaus ins Grüne, aber auch nicht zu weit weg von der Stadt, und sie freuen sich schon sehr, dass endlich der Ostseeküstenradweg in diesem Bereich, das heißt zwischen Mesekenhagen und Greifswald, gebaut werden soll.

In Mesekenhagen fänden sie Unterstützung, freut sich Vogt, der Gemeinderat sei offen für das Vorhaben Reiterhof. Der vorherige Eigentümer des Anwesens verfolgte schon ein ähnliches Projekt, habe aber aus persönlichen Gründen Abstand genommen.

Aber die nötigen Genehmigungen brauchen Zeit. Zudem legen Vogts Wert auf Qualität. Rigipsplatten im früheren Gutshaus einzubauen, ist nicht ihr Ding. „Wir verwenden viel Lehm“. Michael Vogt hätte nichts dagegen, wenn das frühere Gutshaus unter Denkmalschutz gestellt würde. Im Gegenteil.

Das, was in Mesekenhagen vorhanden ist, wollen Vogts nutzen. Eines der beiden Gebäude auf dem Gelände aus der Zeit der Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft soll Reitstall werden. Dazu hat der älteste Sohn begonnen, einen Mountainbikepark zu schaffen. Ferner sollen etwa 300 bis 400 Obstbäume gepflanzt werden.

Ein richtig großer Reiterhof kann nicht in Mesekenhagen entstehen. Dafür reichen die zehn Hektar auch nicht aus. „So richtig lohnen würde sich ein Reiterhof erst ab 50 Pferde, hat man uns gesagt.“ Vogts haben übrigens selbst schon ein Pferd, das dann von seinem jetzigen Aufenthaltsort Kühlenhagen nach Mesekenhagen umziehen soll. Fest eingeplant ist schon der Vierbeiner der Babysitterin der Kinder.

Frau und Kinder haben den Sommer bereits in Zelten, genauer gesagt in sogenannten Koten, in Mesekenhagen verbracht. Über weitere Kontakte mit Bürgern würden sie sich freuen, zum Beispiel mit Imkern, betont Vogt.

Die frühere Schule Quelle: eob

Von Eckhard Oberdörfer