In Wolgast: TreeBuddys helfen Bäumen durch trockene Zeit

Seit drei Jahren verzeichnet die Stadt Wolgast zunehmend Dürreschäden insbesondere an Jungbäumen im Stadtbereich. „Das Niederschlagswasser reicht einfach nicht mehr aus, um die Bäume ausreichend mit Feuchtigkeit zu versorgen“, berichtet der Leiter des Baubetriebshofes, Nico Oberndörfer.

Mit einer cleveren Lösung wird diesem Engpass jetzt begegnet. Wir haben 50 Bewässerungssäcke, sogenannte TreeBuddys, für das Stadtgebiet und weitere 20 für den Friedhof angeschafft. Diese werden per Reißverschluss um den Baumstamm herumgelegt und geben durch kleine Löcher kontinuierlich Wasser ab, das direkt am Baum in den Boden sickert“, erklärt Oberndörfer. Die Säcke würden mit maximal 75 Liter Wasser befüllt; der Gießzyklus dauere bis zu acht Stunden.

Der Gebrauch der Bewässerungsbeutel eigne sich für Neuanpflanzungen und für Bäume, die jünger als zehn Jahre sind. Derzeit seien die TreeBuddys im Stadtgebiet an Bäumen am großen Spielplatz im Tannenkamp, am Lindenweg, an der Hufelandstraße im Bereich des öffentlichen WC, auf dem Hochparkplatz an der Robert-Koch-Straße, im Bereich der Stadtbibliothek, im Gewerbegebiet Am Fuchsberg sowie an der Straße An den Anlagen im Einsatz.

Nach zweimaliger Bewässerung sollen die Einsatzstandorte wechseln. Wenn sich das neuartige Bewässerungssystem bewährt, sollen weitere Säcke nachgekauft werden.

