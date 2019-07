Greifswald

In der Katholischen Kirche ist es, leichter ein Kantor zu werden, als in der Evangelischen. So gehört die Kantorin der katholischen Propsteikirche St. Joseph in Greifswald der Nordkirche an. Das wäre bei den Lutheranern nicht möglich, wie der Fall der Nachfolge von Kirchenmusikdirektor Prof. Jochen Modeß zeigt (die OZ berichtete). Er war Professor für Kirchenmusik/Chorleitung und Kantor an St. Nikolai.

Nach den geltenden Verträgen ist die Kirche bei Neubesetzungen zu fragen. Der von der Uni ausgewählte Nachfolger von Modeß ist laut mehreren Quellen ein Katholik. Darum ist der Lehrstuhl seit fast einem Jahr vakant. Das Bildungsministerium bewertet aktuell die Stellungnahme der Landesbischöfin der Nordkirche. Um indes auch Kantor an St. Nikolai zu werden, ist die Zugehörigkeit zur Evangelischen Kirche zwingend vorgeschrieben, so der Sprecher der Nordkirche, Stefan Döbler. So stehe es im Mitarbeiteranforderungsgesetz.

„Die Anstellung eines katholischen Kirchenmusikers in der evangelischen Kirche und an so prominenter Stelle ist ungleich problematischer als umgekehrt“, bestätigt Martina Richter, Pressereferentin beim Erzbistum Berlin, den Fall. „Denn Evangelische und Katholische Kirche haben ein unterschiedliches theologisches Verständnis der Kirchenmusik.

„Die evangelische Kirchenmusik hat Teil am Verkündigungsdienst“, sagt sie. „Musik und Wort sind auf Augenhöhe.“ In der Katholischen Kirche gelte in der Liturgie das Primat des priesterlichen Wortes. Kirchenmusik sei in der katholischen Kirche integrierender Bestandteil der Liturgie (der Art wie ein Gottesdienst gefeiert wird), aber es gehe eben auch ohne Kirchenmusik. Eine Zugehörigkeit zur katholischen Kirche sei daher für die Kantoren nicht vorgeschrieben.

