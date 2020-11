Greifswald

In Greifswald gibt es drei Bezirksfriedhöfe der Roten Armee für Opfer des Zweiten Weltkriegs – an der Fleischerstraße und auf dem Neuen Friedhof. Dort fanden unter anderem Kriegsgefangene und Zwangsarbeiter nicht nur aus der Sowjetunion sowie in Greifswald stationierte Frauen und Männer bis Anfang der 1950er Jahre ihre letzte Ruhestätte.

Die Friedhöfe der Roten Armee in der Hansestadt

Anzeige

Nach Auskunft des Volksbundes für Kriegsgräberfürsorge befinden sie sich in einem zufriedenstellenden Zustand. Möglichst noch 2020, im 75. Jahr nach Kriegsende, soll die Sanierung der Obelisken auf den beiden Bezirksfriedhöfen auf dem Neuen Friedhof erfolgen, informierte Stadtsprecherin Andrea Reimann.

Kosten trägt Russland

Die Obelisken sollen genauso saniert werden wie der Obelisk im Bezirksfriedhof 1 in der Fleischerstraße. Dieser war 2017 erneuert worden. Der alte Putz wurde abgeschlagen und neuer Muschelkalk aufgebracht, der Obelisk nach altem Vorbild gestrichen. Bei der Reinigung der Inschrift wurde ein alter Schreibfehler korrigiert. Die Kosten von rund 13 500 Euro übernahm die Botschaft der Russischen Föderation.

Für die drei Kriegsgräberanlagen gibt es ein Gestaltungs- und Renovierungskonzept, das mit den zuständigen Vertretern der russischen Botschaft in Berlin abgestimmt wurde. Diese Abstimmungen mit der russischen Botschaft sind in Deutschland verpflichtend vorzunehmen.

Veränderung an sowjetischen Ehrenmalen? Nur wenn Russland zustimmt

Wie Reimann weiter informiert, waren Vertreter der Konsularabteilung der Botschaft der Russischen Föderation in der Bundesrepublik im Mai 2020 in Greifswald und haben die russischen Bezirksfriedhöfe besichtigt und gemeinsam mit der Stadt und dem Landesamt für innere Verwaltung M-V die nächsten Maßnahmen einvernehmlich besprochen. Es würden unter anderem Grünpflegearbeiten, Grabzeichenreinigung, Schrifterneuerung, kleinere Instandsetzungen an den Anlagen durchgeführt.

Lesen Sie weiter:

Noch immer kein Gedenken an Leichen aus Greifswalder Anatomie möglich

Russen haben entschieden: Umstrittener Sowjetfriedhof in Stralsund muss bleiben

Von Eckhard Oberdörfer