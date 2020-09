In diese Grünen Oasen rund um Greifswald können Sie heute entspannen

Greifswald/Lubmin/Karlsburg

Palmen bei uns an der Ostsee? „Das ist aber ungewöhnlich“, sagt Katja Schroth aus Altentreptow, die mit ihrem Mann Matthia, gerade Halt macht im Palmengarten in Lubmin, der von Bernd Lenz gehegt und gepflegt wird. Er ist einer von 17 Offenen Gärten in Vorpommern-Greifswald, der an diesem Wochenende Besucher zum Anschauen, Verweilen, Entspannen und Fachsimpeln einlädt. Bis 18 Uhr sind die Gärten heute noch geöffnet. Allein am Sonnabend nutzten Hunderte Gartenfans die Chance. Die Veranstaltung, die landesweit normalerweise im Juni stattfindet, musste coronabedingt ausfallen und wird nun erstmals im September nachgeholt.

Palmen an der Ostsee – das ist nicht exotisch

„Es kommt vielen exotisch vor, dass hier im Norden Palmen stehen bei mir. Das ist es aber gar nicht. Die gesamte Ostseeküste bis nach Swinemünde ist sehr gut geeignet, um Palmen anzupflanzen“, sagt Bernd Lenz. Vor fünf Jahren hat er begonnen, den Garten des Hauses, in dem er zur Miete wohnt, in eine Palmenoase zu verwandeln. Eigentümer Frank Tornow unterstützt das Engagement und weiß, dass manch ein Lubminer Urlauber sich gerne unter einer der Palmen stellt und sich dort fotografieren lässt. Die Touristen verschicken die Fotos dann und schreiben zum Spaß, sie seien am Mittelmeer, erzählt er schmunzelnd.

Raus aus dem Gewächshaus mit der Palme

Astried und Klaus Rose aus Greifswald sind ganz gezielt nach Lubmin gekommen, um sich ein paar Tipps für die eigene Hanfpalme zu holen, die nicht recht wachsen will. „Im Sommer steht sie draußen, in den Wintermonaten im Gewächshaus“, sagt Klaus Rose. „Das ist der Fehler. Holen Sie die Palme raus, pflanzen Sie sie in den Erdboden“, rät Bernd Lenz. Die Palmen können extreme Temperaturen gut vertragen. „Wenn es sehr kalt wird, müssen sie in Folie eingewickelt werden“ so Lenz. 30 bis 40 Grad Celsius in der Sonne seien aber schwieriger für Palmen zu verkraften als unsere milden Winter.

Zur Galerie Greifswald, Lubmin, Zarnekow, Steinfurth, Kühlenhagen – Wer Lust auf Entspannung im Grünen hat und Inspirationen für den heimischen Garten sucht, ist bei den Offenen Gärten genau richtig. Auch am Sonntag sind viele Gärten von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Mit Efeu umrankte Bäume

Silvia und Michael Schattenberg aus Sachsen-Anhalt machen derzeit Urlaub in Stralsund und nutzen die Offenen Gärten für eine Tour, unter anderem mit Halt in der grünen Oase von Familie Kolbe in der Greifswalder Innenstadt. „Die mit Efeu bewachsenen Bäume gefallen mir sehr gut“, schwärmt Silvia Schattenberg. Sie hat einen Faible für besondere Sitzecken und mag es, die Perspektive zu wechseln, den Garten noch mal aus einem ganz anderen Winkel zu betrachten. Auch die Stockrosen haben es ihr angetan, die im heimischen Garten in Wallhausen so gar nicht wachsen wollen. Christina und Markus Kolbe haben das Grundstück 1997 gekauft. „Im Garten standen damals Tausende Vergissmeinnicht und Löwenzahn. Ich habe mich sofort in den Garen verliebt“, sagt die Landschaftsökologin, die in den folgenden Jahren viel Zeit und Herzblut in den Garten gesteckt hat. Im Eingangsbereich steht ein Süßkirschbaum, um den sich eine Raublerrose rankt. In der Blattkrone sind Kirsch- und Rosenblätter dicht an dicht miteinander verwoben.

Apfelsaft: Je mehr Sorten desto besser

Im Waldsaumgarten in Steinfurth ( Karlsburg) kommt Reiner Zimmdahl aus Greifswald ins Gespräch mit dem Besitzer und Gärtner Sebastian Weiland. Zimmdahl hat 23 Jahre lang die Mosterei in Greifswald geführt. 1990 musste sie schließen. Doch beim Fachsimpeln klingt es, als würde er sich noch immer täglich mit Apfelsaft beschäftigen. Sebastian Weiland produziert aus der Apfelernte im Garten und dem, was ihm Nachbarn bringen den Apfelsaft aus Steinfurther Streuobst. Das Geheimnis eines guten Saftes – da sind sich beide Männer einig – ist, dass möglichst viele Sorten vermischt gepresst werden. „Erst die unterschiedlichen Geschmäcker geben einen richtig guten Apfelsaft“, sagt Zimmdahl.

Jede Ecke eine neue Überraschung

Ein besonderer Höhepunkt der Offenen Gärten ist für viele die 4000 Quadratmeter große Oase der Familie Wollert in Zarnekow ( Karlsburg). „Ich plane nichts, fertige auch keine Zeichnungen an. Ich stehe einfach davor und vor meinen Augen entsteht das Bild, wie es mal aussehen soll“, erklärt Angelika Wollert, wie sie den Garten angelegt hat und weiterentwickelt. Bäume, Sträucher, Blumen, Beete – der Garten ist von keiner Stelle aus komplett einsehbar, sondern es reihen sich verschiedene kleine Bereiche aneinander. „Es war mir wichtig, dass nicht alles auf den ersten Blick zu erkennen ist, sondern dass man eben nicht weiß, was hinten kommt, wenn man vorne steht“, so Wollert, die viele Inspirationen von den jährlichen Englandreisen mitgebracht hat. Ursel Müller aus Greifswald ist regelmäßig zu Besuch, nicht nur einmal im Jahr zu den Offenen Gärten. „Das Verkaufsstübchen und der Garten sind ja jeden Freitag und Sonnabend geöffnet. Ich komme oft her und hole mir hier auch Ideen für meinen eigenen Garten.“

Von Katharina Degrassi