Polizei sucht Zeugen - In nur einer Nacht: Neun Einbrüche in Gartenlauben Am Sandfuhr in Greifswald

Unbekannte sind in der Nacht zu Montag in neun Lauben in der Greifswalder Kleingartenanlage Am Sandfur eingebrochen. Der Schaden liegt im vierstelligen Bereich. Die Polizei sucht Zeugen.