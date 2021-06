Wolgast/Greifswald

Das Plakat zeigt eine junge Frau, die lässig auf einem Stapel Bretter sitzt, hinter ihr diverses Werkzeug. Freundlich lächelt sie den Betrachter an. „#dasbesteamhandwerk“ ist rot unterlegt quer übers Plakat gedruckt, dazu QR-Code und das Symbol für „Augmented Reality“, mit dessen Hilfe man zum Instagram-Account des jeweiligen Lehrlings weitergeleitet wird.

Junge Leute wissen jetzt sofort, was gemeint ist. Denn diese Plakate, die so normal aussehen, sind außergewöhnlich: Sie können sprechen und bieten sogar Videosequenzen. In diesen Filmchen stellen die Protagonisten auf den Plakaten ihre Firma und ihren Beruf vor ... Und während die ältere Generation staunend steht und manch einer fragt, wie das wohl geht, zücken die Jüngeren ihr Handy, scannen die Codes und finden die sprechenden Plakate, die schon in mehreren Orten des Kreises hängen, cool.

Ausbildungsbetrieb wird öffentlich präsentiert

„So geht Berufswerbung heute“, sagt Silvio Meyn, Projektleiter bei der Kreishandwerkerschaft Vorpommern-Greifswald, der die Plakataktion betreut. Gut käme die neuartige Werbung bei den Schulabgängern an, egal ob Gymnasium oder Regionalschule. „Besser als Lehrlinge selbst kann niemand berichten, wie die Ausbildung abläuft, welche Einsatz- und Qualifizierungsmöglichkeiten es gibt. Und vor allem: Wer so seinen Ausbildungsbetrieb in der Öffentlichkeit präsentieren darf, hat immer Zuspruch. Das ist eine Win-win-Situation für den Ausbildungsbetrieb und die Lehrlinge“, meint Silvio Meyn.

Mit sprechenden Plakaten wirbt die Kreishandwerkerschaft Vorpommern-Greifswald um Berufsnachwuchs. Quelle: Kreishandwerkerschaft

Wann immer ein Handwerksbetrieb in Vorpommern-Greifswald so für sich und seinen Berufsstand werben möchte, ist er zur Stelle. Denn die Kreishandwerkerschaft Vorpommern-Greifswald ist für die Region Projektträger. Dafür gibt es sogar eine Förderung mit Mitteln aus dem Europäischen Sozialfonds. „Wir wollen noch viele verschiedene Handwerksberufe vorstellen. Dazu brauchen wir junge Leute, die gern Plakat-Model werden wollen“, so Meyn. Wer also anderen mitteilen möchte, warum seine Ausbildungsfirma die Beste und der Job toll ist, muss nur den Chef dazu bewegen, sich mit der Kreishandwerkerschaft in Greifswald in Verbindung zu setzen. Weitere Infos gibt es unter www.das-beste-am-handwerk.de.

Azubis im Gespräch mit Elftklässlern

Auf ein anderes junges Konzept setzt die Industrie- und Handelskammer Neubrandenburg: Sie schickt sogenannte Ausbildungsbotschafter während der Berufs- und Studienorientierungstage in die Schulen. Am Mittwoch und Donnerstag waren Auszubildende aus sieben verschiedenen Unternehmen am Wolgaster Runge-Gymnasium. Vertreten waren das Steigenberger Grandhotel Heringsdorf und die Usedom Tourismus GmbH, die Consun Beet Company (Zuckerfabrik) Anklam, ml&s Greifswald, die Stadtwerke Greifswald, die Neubrandenburger Webasto GmbH und Kuhnle Werft Rechlin.

„Wir berichten den Elftklässlern, was unseren Beruf zu toll macht und vor allem auch, welche Aufstiegsmöglichkeiten wir durch die duale Berufsausbildung haben. Es möchte ja nicht jeder nach dem Abitur gleich studieren“, meint die angehende Industriekauffrau Franziska Barz. Sie hat auch Abitur gemacht und möchte nach der Ausbildung im Bereich Marketing studieren. Viele Schülerinnen und Schüler haben sich noch nicht entschieden, was sie nach der Schulzeit machen wollen, da ja bisher auch viel Ungewissheit über den Fortgang der Pandemie im Spiel war, hat auch Jason-Marco Bluhm festgestellt. Er ist Azubi im 2. Lehrjahr bei ml&s und total begeistert von diesem Betrieb. Deshalb steht für ihn fest, dass er noch ein Meisterstudium absolvieren möchte.

Die beiden Ausbildungsbotschafter hoffen, den Wolgaster Elftklässlern gezeigt zu haben, dass man auf vielen verschiedenen Wegen Karriere im Beruf machen kann. „Wir haben etliche Fragen beantworten müssen, das Interesse ist also da. Langweilig war unsere Berufsberatung am Runge-Gymnasium jedenfalls nicht“, meinen Bluhm und Barz.

Von Cornelia Meerkatz