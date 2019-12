Die Verwaltung der Hansestadt soll prüfen, in wie weit sich die Bushaltestellen-Häuschen und andere Flachdächer begrünen und mit Blühpflanzen bestücken lassen. Diese sollen Insekten als Nahrungsquelle dienen.

Insektensterben: Greifswald prüft Bienenhaltestellen in der Stadt

Insektensterben: Greifswald prüft Bienenhaltestellen in der Stadt

Kostenlos bis 08:30 Uhr Insektensterben: Greifswald prüft Bienenhaltestellen in der Stadt