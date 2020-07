Insel Koos: Verloren geglaubte Flora und Fauna kehrt im Naturschutzgebiet zurück

Seit der Renaturierung der Insel Koos bei Greifswald in den 1990er Jahren kehren nun Pflanzen- und Tierarten in das Naturschutzgebiet zurück, die schon als ausgestorben auf der Insel galten. Erstmals hätten beispielsweise Austernfischer erfolgreich gebrütet.

Nina Seifert, Biologin von der Michael-Succow-Stiftung Greifswald, öffnet das Metalltor auf dem Zufahrtsweg zur Naturschutzinsel Koos. Nach der Renaturierung sind in den vergangenen Jahren verloren geglaubte Tier- und Pflanzenarten zurückgekehrt. Die Succow-Stiftung war 1999 als erste gemeinnützige Naturschutzstiftung in den neuen Bundesländern gegründet worden. 2016 übernahm sie 365 Hektar auf der Insel und in den Karrendorfer Wiesen auf dem Festland. Quelle: dpa