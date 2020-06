Insel Riems geht jetzt komplett in Bundeshand

Greifswald-Riems

Auf der Insel Riems werden die Weichen für eine mögliche Sanierung der Wohnhäuser und eventuelle Erweiterung des Friedrich-Loeffler-Instituts gestellt. Das Land verkauft seinen Teil der Insel, samt der Wohnhäuser, an den Bund. Das beschloss der Finanzausschuss des Landtages am Donnerstag. Der Verkauf sei eine haushaltspolitisch sinnvolle Entscheidung, sagte der finanzpolitische Sprecher der CDU-Landtagsfraktion, Egbert Liskow.

Die gesamte Insel liegt im Flächennutzungsplan der Hanse- und Universitätsstadt Greifswald und ist als Sonderbaufläche ausgewiesen. Mit dem Verkauf stehe dem Friedrich-Loeffler-Institut bei Bedarf eine Erweiterungsfläche zur Verfügung, so der finanzpolitische Sprecher der SPD, Tilo Gundlack. Auf der Fläche stehen acht Mehrfamilienhäuser sowie fünf Ein- und Zweifamilienhäuser mit insgesamt 62 Wohneinheiten. Welche Pläne der Bund genau mit dem Kauf verfolgt, ist bislang nicht bekannt.

Bewirtschaftung von Wohnungen nicht Kerngeschäft des Landes

Bereits 1997 hatte das Land einen Teil der Flächen an den Bund veräußert, auf dem dann für etwa 300 Millionen Euro das Forschungsinstitut mit den Hochsicherheitsställen errichtet wurde. Um die Entwicklungschancen des Bundesforschungsinstituts nicht zu beeinträchtigen, habe das Land schon damals nach ausdrücklichem Wunsch des Instituts und der Stadt Greifswald entschieden, die weiteren Flächen nicht an Private zu verkaufen, sondern zunächst im Landeseigentum zu belassen.

Im Jahr 2016 hatte der Landesrechnungshof angemahnt, dass die Bewirtschaftung von Wohneigentum nicht zum Kerngeschäft des BBL gehören. Nach Einschätzung des Landes befinden sich die Gebäude in einem sanierungsbedürftigen Zustand. Mit dem Verkauf gehen nun die restlichen 35 Prozent der 1,25 Kilometer langen und 300 Meter breiten Insel an den Bund.

Land erhält 1,23 Millionen Euro

Das Land sieht keinen Bedarf an den Flächen und den Wohnungen. „Die Verwaltung und die notwendigen weiteren Sanierungen der Immobilien wären unverhältnismäßig kostenaufwändig“, sagte Gundlack. Eine Kostenschätzung der Bauverwaltung des Landes aus dem Jahr 2015 zum Grundinstandsetzungsbedarf der Wohnungen belief sich auf rund 5,5 Millionen Euro.

Die Investitionsaufwendungen, so die damalige Einschätzung, können durch die erzielbaren Mieten nicht kompensiert werden. Der Erlös für den Verkauf in Höhe von 1,23 Millionen Euro fließt in das Sondervermögen „Grundstock“ des Landes. Aus diesem Sondervermögen finanziert das Land den Ankauf von Flächen und Immobilien.

Von Martina Rathke