Insel Usedom: Darum hat ein 34-Jähriger in Krummin eine Landfleischerei gebaut

Krummin/Neeberg

Der zweite Teil eines großen Planes ist Wirklichkeit geworden: Michael Fröhlich aus Neeberg kommt seinem großen Ziel, qualitativ hochwertige Wildprodukte aus eigener Produktion auf Usedom und dem Umland, aber auch in deutschen Großstädten anzubieten, immer näher.

Im vergangenen Jahr eröffnete der heute 34-Jährige in Neeberg bei Wolgast eine eigene Wildfleischerei mit Hofladen unter dem Firmennamen „Usedomer Wild“. Eigentlich sollte sie schon damals auf einem der Familie gehörenden Grundstück – Vater Hans-Martin Fröhlich, ein gelernter Fleischermeister, war viele Jahre Landwirt – in Krummin-Ausbau entstehen. Doch weil die Baugenehmigung vom Kreis 2020 nach mehr als zwei Jahren Wartezeit immer noch nicht da war, musste zunächst die kleine Variante der Verarbeitung und des Hofladens direkt am Wohnsitz herhalten.

Höchste hygienische Standards

Doch die Baugenehmigung kam irgendwann doch noch und nun steht eine moderne Landfleischerei vor der Inbetriebnahme. Nicht nur der Anlieferungs- und Zerlegebereich ist, wie die gesamte Verarbeitung samt Wurstküche, strikt in Schwarz- und Weißbereich getrennt. Auch die Kühlzellen haben eine Trennung, für die Fleischbeschau durch den Tierarzt gibt es ebenfalls einen eigenen Bereich und die Mitarbeiter haben mit Stiefel- und Schürzenwäsche, Duschen und Desinfektionsräumen höchste hygienische Standards.

„Es soll eine Vorzeige-Fleischerei werden, die eine EU-Zulassung bekommt“, sagte Michael Fröhlich während eines kleinen Bauernmarktes anlässlich der Übergabe vor wenigen Tagen. Nicht nur die Neeberger und Krumminer waren gekommen, sondern auch viele Kunden von Fröhlich, die seine Produkte zu schätzen wissen. Auch Krummins Bürgermeister Hans-Joachim Wussow freut sich über das neue Unternehmen. „Die Gemeindevertretung war von Anfang an überzeugt und hat binnen zehn Tagen die Zustimmung gegeben“, so Wussow, der gern gesehen hätte, dass auch die Baugenehmigung schneller vonstattengegangen wäre.

Die neue Landfleischerei in Krummin entspricht modernsten hygienischen Standards. Quelle: Cornelia Meerkatz

Das meiste Wild ist selbst erlegt

Drei Monate dauerte der Bau der neuen Landfleischerei. Investiert wurde eine beachtliche sechsstellige Summe. „Es wäre schneller gegangen. Aber beispielsweise steckte unser Spezialfußboden im Suezkanal fest, als es die Schiffshavarie gab“, erzählt Michael Fröhlich. Ein befreundeter Pastor, der mit Vater Hans-Martin zur Jagd geht, nannte während der Segnung der neuen Fleischerei Vater und Sohn „nicht normal – aber im positiven Sinn. Beide legen übermenschliche Energie und Cleverness an den Tag.“

„Wir verarbeiten unser selbst erlegtes Wild sowie das zugekaufte Fleisch. Dazu arbeiten wir mit den Forstämtern Neu Pudagla auf Usedom und Jägerhof in Greifswald zusammen. Auch private Jäger zählen zu unseren Lieferanten“, erläutert der junge Unternehmer. An die 70 Prozent des in seinem Betrieb verarbeiteten Wildes werde durch ihn und seinen Vater selbst erlegt. Es sei ihm wichtig, dass das verarbeitete Wild tatsächlich aus den heimischen Wäldern stamme, da er Regionalität und Frische als Grundvoraussetzung für zufriedene Kunden ansehe, betont Fröhlich. Zum zugekauften Fleisch gehört auch das Duroc-Schwein.

Junior jetzt Geschäftsführer

Michael Fröhlich, der von seinem Vater während der offiziellen Übergabe der neuen Landfleischerei zum Geschäftsführer der Usedom Wild GmbH ernannt wurde, trägt mittlerweile Verantwortung für sieben Mitarbeiter. Es könnten noch mehr werden – denn zu den bereits vorhandenen wöchentlichen Touren der vier Verkaufswagen zu regionalen Märkten auf Usedom in Zinnowitz und Heringsdorf, in Wolgast und Anklam, in Greifswald und Neubrandenburg kommen zum Spätsommer noch Märkte in Lübeck und Berlin dazu. „Die Qualität unserer Ware hat sich herumgesprochen und Wild ist Bio in Reinkultur“, meint Fröhlich.

Insgesamt 54 verschiedene Produkte sind im Hofladen im Angebot – dazu gehören Wurst und gut abgehangene, vakuumverpackte Bratenstücke ebenso wie Fertiggerichte. Ein Renner ist auch der Wildgulasch. Den ließen sich zur Übergabe der Landfleischerei die Gäste ebenso schmecken wie die Wildbratwürste. „Am meisten wird aber unsere Wildleberwurst nachgefragt. Doch auch unser Sauerfleisch, die Wildbockwurst und die Bouletten gehen wie die Salami und die Knacker sehr gut“, fügt er an. Für seine vier Fertiggerichte – Gulasch, Soljanka, Currywurst und Rehbolognese – habe er alte Familienrezepte genommen und sie mit seinem Vater noch verfeinert.

Neuer Hofladen entsteht noch

40 bis 60 Tonnen Wild pro Jahr verarbeitet Michael Fröhlich in seiner Landfleischerei. Neuerdings führt er zusätzlich auf dem Gelände der neuen Fleischerei in Krummin-Ausbau immer am Sonnabend von 8 bis 15 Uhr einen „Kleinen Landmarkt“ durch. Anbieter anderer regionaler Produkte dürfen sich gern dafür bei ihm melden.

Und dann steht ja noch Schritt 3 seines großen Planes an: Der Bau eines großen Hofladens direkt an der Landfleischerei. „Im kommenden Sommer, also in einem Jahr, soll er fertig sein. So lange bleibt der Hofladen in Neeberg geöffnet“, sagt ein glücklich dreinblickender Michael Fröhlich.

Von Cornelia Meerkatz