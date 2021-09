Insel Usedom: Diese Stellschrauben im Tourismus will AfD-Kandidat Reuken nachjustieren 

Wolgast

Der Greifswalder Stephan Johannes Reuken will erneut den Wahlkreis 30 für die AfD holen. Er hat nach seiner Wahrnehmung gute Chancen dafür. Der 36-Jährige aus Gütersloh studierte Geschichte in Jena und Greifswald. In der Hansestadt hat er heute seinen Hauptwohnsitz. Er engagiert sich schon seit Jahren politisch, ist seit 2014 Mitglied der AfD. Er sitzt im Landtag und ist stellvertretender Fraktionschef sowie verkehrspolitischer Sprecher der AfD. Im Kreistag von Vorpommern-Greifswald leitet er die AfD-Fraktion und für seine Partei ist er Mitglied der Greifswalder Bürgerschaft. Er möchte die Auswirkungen der Coronapolitik im Land gerade rücken und den Tourismus fördern, aber mit striktem Ausgleich für die Einheimischen.

Die AfD hat bei der letzten Landtagswahl den Wahlkreis 30 haushoch gewonnen. Sie treten nun die Nachfolge von Prof. Ralph Weber an, der mit der AfD gerade im Clinch liegt. Jetzt hat er sogar die Bürger aufgefordert, in diesem Wahlkreis nicht die AfD zu wählen, weil Ihre Markenzeichen Faulheit und Schlendrian wären. Wie begegnen Sie dem?

Ich begegne dem mit Gelassenheit. Ich kann verstehen, dass bei ihm jetzt Frustration herrscht. Dass er so reagiert, finde ich persönlich sehr schade. Das hätte alles nicht sein müssen, aber letztlich muss er sich selber fragen, wie er in diese Situation geraten ist. Mich da als Sündenbock auszumachen und mir solche Eigenschaften anzudichten, ist falsch. Er war immer einer, der gesagt hat, es gehe um die Ziele und nicht um die Personen – und jetzt legt er ein solches Verhalten an den Tag. Da kann sich jeder selbst sein Urteil bilden.

Ist es für Sie dann trotzdem ein Leichtes, diesen Wahlkreis zu gewinnen?

Das wird ganz bestimmt kein Selbstläufer. Wir müssen, wie 2016 auch, die Wähler neu von uns überzeugen. Dass wir hier gute Karten haben, das wissen wir, darauf bauen wir auch. Und wir freuen uns – wir bekommen viel Zuspruch. Die Leute reden gerne mit uns. Deswegen sind wir sehr zuversichtlich, dass wir das gute Ergebnis der letzten Wahl mit neuer Personalie oder gerade wegen der neuen Personalie auch wiederholen können.

Was entgegnen Sie Wählern, die sagen, Sie kennen Stephan J. Reuken überhaupt nicht.

Ich habe meine Wahlplakate alle selber aufgehängt, da haben mich schon viele gesehen. Ich verteile fleißig Flyer und jetzt kommen auch noch die Infostände, mit denen wir bis zur Wahl noch einmal an vielen Orten unterwegs sind und uns den Leuten präsentieren und Fragen beantworten. Es sind also keine Vortragveranstaltungen, sondern jetzt geht es um das direkte Gespräch.

Was wollen Sie, wenn Sie die Wahl gewinnen sollten, an Schwerpunkten umsetzen?

Grundsätzlich ist der Wahlkreis ein ganz besonderer. Im Vergleich zu anderen Wahlkreisen hat man hier den Vorteil, dass immer ein bisschen mehr Augenmerk drauf gelegt wird. Das liegt natürlich am Tourismus, der ist hier ganz stark vertreten. Das ist die tragende Säule. Ich glaube, dass man ganz behutsam vorgehen muss, den Tourismus weiterzuentwickeln, aber nicht zu Lasten der einheimischen Bevölkerung. Das ist mir persönlich sehr wichtig. Man muss es hinbekommen, dass man gut vom Tourismus leben kann und dass er auch Spitzenklasse bleibt, aber auch die einheimische Bevölkerung nicht vergisst.

Worauf bezieht sich das Vergessen der einheimischen Bevölkerung, wo haben Sie das wahrgenommen?

Ich will es anders formulieren: Es gibt ein paar Stellschrauben, an denen man drehen muss, damit Tourismus den Gästen und den Einheimischen zugute kommt. Das wäre einmal das Thema Verkehr: Die Leute sollen nicht an Stau denken, wenn sie ihren letzten Ostseeurlaub Revue passieren lassen. Wenn es gelingt, die Verkehrssituation zu entschärfen, kommt es auch der hier lebenden Bevölkerung zugute, die schon die Augen verdrehen, wenn sie morgens einmal in die Stadt müssen.

Wie oft standen Sie denn in Wahlkampfzeiten jetzt schon im Stau?

Sehr oft, beinahe täglich, denn ich bin jetzt sehr viel im Wahlkreis unterwegs. Und deshalb muss gerade in diesem Bereich an vernünftigen Verkehrslösungen gearbeitet werden.

Wo sehen Sie Möglichkeiten für vernünftige Verkehrslösungen für die Insel Usedom?

Da haben sich ja schon viele kluge Menschen Gedanken darüber gemacht. das Rad muss man nicht neu erfinden. Es braucht eine langfristige Lösung, die von allem etwas beinhaltet. Ich finde zum Beispiel die Lösung, die auf Rügen geschaffen wurde, den teilweise dreispurigen Ausbau der Straßen, gut. Kreisverkehre schaffen ebenfalls Entlastung. wo man meines Erachtens zu viel Hoffnung drauf setzt, ist die Südanbindung der Insel mit der Bahn. Wenn man mit den Hoteliers spricht, hört man, dass 95 Prozent der Gäste mit dem eigenen Auto anreisen. Etliche kommen auch mit dem Flugzeug. Wenn dann der Swinetunnel noch fertig ist und man muss nicht mehr über die A 11 anreisen, sondern hat eine Ausweichstrecke, dann wird das nicht weniger werden mit den Autos.

Muss man aus Ihrer Sicht eine autofreie Insel anstreben?

Das wird schwierig. Man könnte höchstens Park & Ride schon vor der Insel anbieten. Aber ob das angenommen wird, da bin ich sehr skeptisch.

Sie sagen, es kommen viele Gäste mit dem Flugzeug. Hat für Sie der Flughafen Heringsdorf eine Daseinsberechtigung?

Auf alle Fälle. Wenn man schaut, wer fliegt auf die Insel Usedom, dann sind das vor allem Gäste, die aus Süddeutschland, Österreich und der Schweiz kommen. Die hätten eine Autoanfahrt von neun Stunden und mehr. Da kann man es doch niemanden verwehren, wenn er sich fürs Flugzeug entscheidet.

Wie sieht es mit Radfahren bei Herrn Reuken aus?

Ich fahre gerne Rad in Greifswald, bin aber auch schon mit dem Rad über die Insel gefahren. Da kennt man dann die Lücken in den Radwegen. Das Radwegesystem muss ausgebaut werden. Viele Menschen haben jetzt ein E-Bike und Radwege zählen zur Lebensqualität dazu. Und Geld, was in den Ausbau dieser Wege fließt, ist gut investiertes Geld.

Wie nehmen Sie die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung im Wahlkreis wahr?

Wenn das Wolgaster Krankenhaus hier ist und bleibt, ist es für Urlauber, gerade für Familien, ein Riesenvorteil. Und die Gesundheitsversorgung für die Einheimischen ist dadurch natürlich auch automatisch verbessert, als wenn man immer erst gen Greifswald muss.

Haben Sie denn persönlich den Eindruck, dass das Kreiskrankenhaus Wolgast in seiner Existenz gefährdet ist?

Nein, das nicht. Aber die jetzigen Regelungen gerade bei den Kindern, die es gibt, sehen auf dem Papier gut aus, aber funktionieren nicht richtig. Wenn da jetzt ein Arzt Bereitschaft macht, macht er das von Greifswald aus. Es ist also, so habe ich das vernommen, abends kein Arzt vor Ort. Und wenn es einen Notfall gibt, dann werden die kleinen Patienten gleich weiter geschickt nach Greifswald. Diese Portalpraxisklinik ist also eigentlich nur halbtags geöffnet. Und wenn man im Urlaub in Heringsdorf ist, sein Kind wird krank und dann muss man bis Greifswald, dann ist das sehr weit. Oder man fährt sogar im Krankenwagen mit und kommt dann nicht wieder zurück, weil keine Bahn mehr auf die Insel fährt.

Probleme im Krankenhaus Wolgast verbinden Sie also vorwiegend mit der Kindermedizin?

Ja, das ist richtig. Es geht um die fehlende Kinderstation, die definitiv hätte bleiben müssen.

Waren Sie schon mal im Kreiskrankenhaus Wolgast?

Ich war bei mehreren Veranstaltungen die BI und die hat auch jetzt wieder den Kontakt zu mir gesucht. Aber das ist ja keine Einbahnstraße, ich kann mir auch gut vorstellen, mit der Geschäftsführung des Krankenhauses zu sprechen. Aber wie es langfristig weitergeht, ist vor allem politische Entscheidung. Und wer sich für das Krankenhaus entscheidet und eine Kinderstation, der muss auch wissen, was es kostet und diese finanziellen Mittel bereitstellen.

Sie wollen den Tourismus stärken. Haben Sie von Urlaubern Kritik zu diesem Thema vernommen, was unbedingt verbessert werden muss?

Was man immer wieder hört und worauf man angesprochen wird, ist der Handyempfang, die Digitalisierung überhaupt. Da ist Usedom und auch Lubmin im Vergleich mit anderen Urlaubsregionen nicht up to date. Da gilt es schnell Verbesserungen herbeizuführen.

Sie haben mehrfach geäußert, dass Sie die Verfehlungen der Landespolitik bei Corona gerade rücken wollen. Wo muss man aus Ihrer Sicht ansetzen?

Es darf nicht noch einmal einen Lockdown geben. Es bringt nicht den erhofften Erfolg und man greift sehr stark in die Grund- und Freiheitsrechte der Menschen ein. Das lehnen wir als AfD strikt ab. Was ich ganz schlimm fand, dass wir den Start nach dem letzten Lockdown völlig verschlafen haben in Schwerin. Es gab kein Öffnungskonzept wie in Schleswig-Holstein. Da war es nicht verwunderlich, dass viele Saisonkräfte nach Schleswig-Holstein gegangen sind und jetzt hier fehlen. Das hätte alles nicht sein müssen, wenn man weitschauender gehandelt hätte.

Das heißt, Sie sehen den Fachkräftemangel ein Stück weit hausgemacht?

Dem ist so. Unternehmer brauchen einfach mehr Freiheit und weniger Reglementierungen. Tourismus ist nun mal ein Saisongeschäft, wo man im Sommer mehr arbeitet als im Winter hierzulande. Da muss man auf größtmögliche Flexibilität setzen. Ich sehe auch nicht unbedingt in der schlechten Bezahlung die Ursache der Misere. Es wird doch schon überall Mindestlohn gezahlt und dafür wird er ja auch festgelegt. Und wer seine Mitarbeiter gut behandelt und bezahlt, hat auch nicht so große Schwierigkeiten wie andere. Das Problem sehe ich eher darin, dass man viel zu unflexibel ist, wenn man Spitzenzeiten abdecken muss. Da wird rechtlich zu viel vorgeschrieben.

Wie lässt sich für Sie der überbordende Ferienwohnungsbau in den Griff bekommen?

Ich kann einerseits verstehen, dass Menschen an der Ostsee Ferienhäuser haben wollen oder im Ruhestand hierher ziehen. Dadurch ist Wohnraum aber sehr teuer geworden. Doch ich sehe, dass das relativ einfach zu reglementieren ist: Über die Ausschreibung der Wohngebiete. Es muss klar festgelegt werden, wo reines Wohneigentum entsteht und wo eine gewerbliche Nutzung möglich ist. Man sollte überall mit gewissen Prozentsätzen arbeiten, was erlaubt ist, dann fühlen sich die Menschen auch mitgenommen.

Von Cornelia Meerkatz